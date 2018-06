Lijstje! 12 opmerkelijke koppelmonsters

Welke EV's zijn op de gevoelige plaat vastgelegd?

We zijn nog steeds in de ban van elektrisch rijden, deze zondagavond. In het kader van de EV10daagse zetten we de elektrische auto in het zonnetje. De elektrische auto staat op het punt om definitief door te breken, terwijl diesel zijn laatste tijd heeft gehad. Natuurlijk zijn er sceptici, dat is altijd het geval als er dingen dreigen te veranderen. Binnenkort zal AutoJunk volstaan met elektrische auto’s, maar dat is nog niet het geval. We zijn even gaan zoeken naar elektrische auto’s op AutoJunk. Dit zijn de 12 meest opmerkelijke:

Volvo 240 Electric

Build, not bought. Sommige mensen hebben net wat meer handigheid dan anderen. Zo is het voor ondergetekende al een hels karwei om een Ikea stapelbed in elkaar te zetten. Voor anderen is het een peuleschil. Zo ook dit project, waarbij de eigenaar zijn Volvo 240 Estate ombouwde. De viercilinder benzinemotor werd verwijderd, erin kwam een elektromotor met zo’n 70 kW en 300 Nm.

Fotocredit: @zweed

Fiat 500 E

Een kleine, retro-hatchback met elektrische aandrijving. Dat moet wel een succes in Europa zijn, toch? Eh, nee. Marchionne doet de dingen graag even anders. De 500 E (niet te verwarren met deze 500 E) word namelijk alleen in de Verenigde Staten verkocht. Nou ja, in slechts twee staten: Californië en Oregon. Enkele exemplaren zijn hebben de oversteek gemaakt naar ons kleine kikkerlandje. Voor Fiat schijnt het in financieel opzicht een drama te zijn, want per auto zeggen ze er 20.000 euro op te verliezen.

Fotocredit: @dutchstylez

Oullim Spirra Electric

Sommige auto’s worden gedefinieerd door hun motor. De zescilinder boxermotor van een 911, de V12 van een Lamborghini of de W16 uit de Bugatti Chiron. Met de Oullim Spirra is dat precies andersom. De auto is leverbaar geweest met diverse V6 motoren en zelfs een heuse V8 van Ford. De auto kende net als de gemiddelde kat zo’n negen levens. De Spirra zag in 2002 voor het eerst het levenslicht, maar het project kwam lastig van de grond. De auto zou zijn rentree in 2008 maken. Later werd dat 2014. Daarvan uitgaande kan de auto dus nu elk moment op de markt verschijnen.

Fotocredit: @stofmeister

Rolls-Royce Phantom EX102

Eigenlijk is het best vreemd dat deze nu niet in de prijslijsten van Rolls-Royce staat. Een elektrische Phantom is namelijk heel erg logisch. Veel, heel veel koppel bij 0 toeren. Een trillingsvrije motor, fluisterstil ook. Dat is toch precies wat je wil in z’n auto? Omdat het zo’n bakbeest is, valt het extra gewicht van de accu’s in relatieve zin heel erg mee. De actieradius is misschien niet geweldig, maar hey, dat is met de V12 echt niet anders. Benieuwd wanneer deze er komt, tot die tijd staat de enige concept in een museum.

Fotocredit: @thomcarspotter

Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive (C197)

Dat de toekomst elektrisch is, hoeft niet te betekenen dat alles saai is. Dat bewees Mercedes al in 2013 met de Electric Drive variant van de SLS. Ok, het is natuurlijk jammer dat die 6.2 liter V8 er niet inzit. Je mist namelijk ‘vroem-vroem’-geluidjes, uitlaten met ‘vieze-bah’ en het constant verversen van smeermiddelen om de vooroorlogse techniek draaiende te kunnen houden. 0-100 km/u duurt slechts 3,9 seconden dankzij vier elektromotoren die in totaal 750 pk leveren.

Fotocredit: @astra

Volkswagen Kever Rebbl

We kunnen de verbrandingsmotor verheerlijken, maar in het geval van de Kever is dat gewoon heel erg lastig. De motor klinkt werkelijk nergens naar, een beetje zoals een Porsche 718 Cayman. Ondanks zeer beperkte prestatiecijfers hadden de viercilinder boxers een bovengemiddelde dorst voor olie en benzine. Omdat het blok achter de achteras gemonteerd is, is de wegligging spannend te noemen. Zeker bij het aannemen van lange doordraaiers. Specialist Rebbl loste een gedeelte van die problematiek op met deze elektrische Kever. Dat guitige uiterlijk bleef uiteraard gewoon behouden.

Fotocredit: @thomcarspotter

Citroen DS 21 Electrique

De Citroen DS is een auto waar veel bijzonder aan is. De styling, de vering en de meesturende koplampen bijvoorbeeld. De motor is dat niet echt. Dus wat doe je als de viercilinder in de soep loopt? Weer eentje monteren? Deze eigenaar dacht er anders over en monteerde een elektrische motor. Eigenlijk past erg goed bij de auto. Het rijdt al als een vliegend tapijt, nu klinkt ‘ie ook als een vliegend tapijt.

Fotocredit: @frits3000

Carice

De auto (‘car’) van Ries. De auto is niet vernoemd naar het gratenpakhuis dat we kennen van elke Nederlandse film die ooit gemaakt is. De Carice is een soort Porsche 356 replica, maar dan kleiner en veel lichter: 350 kg! Eigenlijk is het een elektrische skelter met een koetswerk erover. Er zitten dan ook niet al te veel accu’s in: na zo’n 50 tot 70 kilometer is het over met de pret en moet Carice aan de lader.

Fotocredit: @timh

Lotus Elise Elipo (S2)

Ja, leg deze businesscase maar eens uit. De eerste Tesla was natuurlijk een Elise met elektromotor. Daarna probeerde Detroit Electric een soortgelijke actie te ondernemen, met minder succes overigens. Dus je zou kunnen zeggen: er zijn al voldoende elektrische Elises. Deze Elise is door Elipo omgebouwd en heeft nu ook een elektrische aandrijflijn.

Fotocredit: @ahulsker

Peugeot 106 Electrique

De Peugeot 106 bleek een prima basis voor diverse soorten auto’s. Met de 1.1 was het een prima boodschappenauto. De echte vrekken kozen voor de atmosferische diesels en de puristen hadden keuze uit een Rallye of GTI. De progresievelingen onder ons konden opteren voor de 106 Electrique. Jazeker, elektrisch rijden kon in de jaren ’90 ook gewoon. Erg interessant was het toen nog niet. De 106 Electrique was tergend traag en de actieradius stelde niet veel voor. Ook de laadtijden waren te lang.

Fotocredit: @jeje2003

Bollore BlueSummer

De favoriete auto van @perry_snijders. De Bollore BlueSummer is een soort moderne Mega Tjaffer-achtige auto. De auto werd ook via PSA dealers verkocht. Het was de basis voor de E-Mehari. De auto is nog treuriger dan een puppy met drie poten, maar het is wel een unieke spot van een elektrische auto, dus hoort deze in het lijstje thuis.

Fotocredit: @maurice16

Protoscar Lampo3

Een elektrische boodschappenwagen is natuurlijk niet iets waar je als autoliefhebber direct warm van wordt. Maar ligt dat nu echt aan de aandrijving? De Protoscar Lampo3 lijkt dat te bewijzen. Ten eerste het uiterlijk: perfect. Lekker over de top, dat werkt altijd. De motor is elektrisch (uiteraard) en zorgt voor aangename prestaties: 0-100 km/u is in 4,5 seconden alweer achter de rug en de topsnelheid bedraagt 220 km/u. Ook de range is niet eens zo heel verkeerd: 200 km.

Fotocredit: @autospotter