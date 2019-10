Deze 11 EV’s zijn belachelijk snel

Het voordeel van een elektrische auto is het koppel dat meteen beschikbaar is. De auto's in dit lijstje laten zien wat dit kan betekenen voor de acceleratie.

Dit lijstje van snelle EV’s kan heel kort zijn. Tenminste, als je enkel focust op snelle elektrische auto’s die je op dit moment kunt kopen. Dat is voornamelijk Tesla, Tesla en Tesla. Daarom pikten we in dit artikel 11 snelle kandidaten uit. Het gaat hier om rappe elektrische auto’s die op de markt zijn, rappe elektrische auto’s die binnenkort gaan komen en rappe elektrische auto’s die zijn voorgesteld. Laatstgenoemde blijft altijd tricky, het is maar de vraag welke het daadwerkelijk tot een productiestadium weten te schoppen.

Nio EP9

Deze elektrische auto werd in 2017 bekend door zijn astronomisch snelle ‘Ringtijd. Vier elektromotoren zijn gezamenlijk goed voor 1.360 pk en een maximaal koppel van 6.333 Nm. Ja dat lees je goed. De elektrische auto deed twee jaar geleden een rondje op de Nürburgring in 6:45,90.



Aspark Owl

De Aspark Owl is eveneens een elektrische auto waar we twee jaar geleden kennis mee maakten. De EV stond op de IAA in Frankfurt tussen al het Duitse geweld. De Japanse auto sprint in minder dan twee tellen naar de honderd als we de autofabrikant mogen geloven. Het uiterlijk is een combinatie van retro en modern.



Tesla Model S Performance

Leuk al die projecten, is er ook iets tastbaars? Uiteraard, in vorm van de Tesla Model S Performance bijvoorbeeld. Deze elektrische auto doet 0-100 km/u in slechts 2,6 seconden. De topsnelheid ligt op 250 km/u. Indrukwekkende cijfers voor een EV die vandaag de dag gewoon te koop is.



Tesla Roadster

Vaak houden we met dit soort lijstjes één model per merk aan. Voor Tesla moeten we wel een uitzondering maken. Zeker met de Roadster waar ze mee bezig zijn. Deze auto gaat, afgaande op de opgegeven specificaties, heel bizar worden. In 1,9 seconden zou de nieuwe Roadster 60 mp/h moeten kunnen aantikken. 0-100 mp/h in slechts 4,2 seconden. Heel bizar!



Aston Martin Rapide E

De eerste volledig elektrische Aston Martin zal de Rapide E gaan worden. De stijlvolle koets van de Rapide, verpakt om een elektrische aandrijflijn. Technisch gaat het hier om een 800V batterij architectuur met een 65kWh accupakket. Met 610 pk en 950 Nm koppel doet de Rapide E 0-96 km/u in minder dan vier seconden. De topsnelheid ligt op 250 km/u.



Genovation GXE

Het uiterlijk van een bekende Amerikaanse sportwagen (Chevrolet Corvette C7), maar dan volledig elektrisch. Dat is de Genovation GXE. Met een 60 kWh batterijpakket en twee elektromotoren ligt het vermogen op 800 pk en 949 Nm koppels. Het sprintje naar de honderd is in minder dan drie seconden gedaan. De vastgelegde topsnelheid ligt op 336 km/u.



Pininfarina Battista

Deze volledig elektrische supercar werd begin dit jaar gepresenteerd. De Battista levert 1.900 pk en 2.300 Nm koppel. De aandrijflijn is afkomstig van het Kroatische Rimac. In minder dan twee seconden moet 100 km/u een feit zijn. 300 km/u is in 12 seconden gedaan.



Porsche Taycan Turbo S

Een luxe elektrische auto uit de koker van Porsche. Met de Taycan breken interessante tijden aan voor de Duitse autobouwer. Aan snelheid geen gebrek. Het topmodel, de Taycan Turbo S, sprint in 2,8 seconden naar 100 km/u. De topsnelheid ligt op 260 km/u.



Vanda Dendrobium

De Vanda Dendrobium klinkt heel exotisch. Toch hangt er een Nederlands tintje aan dit ding. De elektrische auto door de broers Andries van Overbeeke en Marco van Overbeeke getekend. De EV uit Singapore heeft techniek van Williams Advanced Engineering aan boord. 0-100? Slechts 2,7 seconden. De topsnelheid bedraagt 320 km/u. De auto weegt 1.750 kg.



Faraday Future FF 91

Het uiterlijk van een saaie MPV en toch bloedsnel zijn. Dat is de 5,25 meter lange Faraday Future FF 91. Deze EV sprint namelijk in slechts 2,5 seconden naar de honderd! Deze auto heeft vier elektromotoren. Het systeemvermogen bedraagt 1.050 pk en 1.800 Nm koppel.



Rimac C_Two

Een bekende Europese naam. Rimac is uitgegroeid tot een grote jongen en doet zaken met bijvoorbeeld een merk als Porsche. De C_Two is het nieuwste model van de Kroaten. Deze auto accelereert in minder dan twee seconden naar 100 km/u. De topsnelheid zou 412 km/u moeten zijn. Wow!