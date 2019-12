Dit is de goedkoopste V10 van Nederland

Waarschijnlijk zal de eerste garagerekening (erg) hoog uitvallen.

Onlangs keek ondergetekende op de website van Volkswagen. Hoe groot is tegenwoordig het prijsverschil tussen een Up en een Polo? Je zou denken een goede 5 mille, maar nee hoor, een Up kost tegenwoordig 15.815 euro.

Jazeker, nog geen twee mille goedkoper dan een Polo. Nu moeten we eerlijk zijn, de Up is standaard voorzien van vijf deuren en opties als airco, centrale deurvergrendeling, elektrische ruiten en dergelijke waren altijd een optie, maar zijn nu standaard. Met 60 pk en 95 Nm houdt het allemaal niet over. Veel liever heb je 313 pk en 750 Nm. Dat is meer, dus beter. Maar ook duurder, toch?

Welnu, hier is de goedkoopste Volkswagen Touareg V10 op grijs kenteken. Dat laatste is niet bedoeld als addertje onder het gras, maar om de kosten een beetje binnen de perken te houden. Met een leeggewicht van 2.555 kilogram (!) is dat ook wel zo prettig. Want het mag geen verrassing zijn dat de kosten om deze mastodont rijdend te houden astronomisch zullen zijn.

Ten eerste die motor. Ondanks dat het een diesel is, hoef je geen 1 op 20 te verwachten. Volkswagen gaf destijds een verbruik van 1 op 7,8 op, volgens NEDC! Dus dat kan in de realiteit nog iets minder gunstig uitvallen. Zeker als je veel stadsverkeer rijdt en constant die massa in beweging moet brengen.

De V10 is een technologisch meesterwerkje. Als het allemaal werkt, is die motor beresterk. Het nadeel is dat ze zeer prijzig onderhoud nodig hebben en niet bekend staan als betrouwbaar. Dat is niet het enige probleem, eraan sleutelen is ook nog eens een tijdrovend klusje. Dus zelfs op het oog relatief eenvoudige reparaties zijn zeer kostbaar. Om te zien waar je allemaal op moet letten bij aanschaf, bekijk vooral hier ons Touareg aankoopadvies.

Gelukkig kun je veel goedmaken met de aanschafprijs. De afschrijving heeft namelijk lekker zijn werk gedaan. Bij een niet nader te noemen bedrijf in Rotterdam met kenmerkende tegeltjes (hier niet zichtbaar, overigens) staat namelijk een Touareg Van met de befaamde V10 TDI motor. Laat je niet misleiden door de ‘R5’-badge op de achterklep. Het is écht de V10. Bij een Phaeton en Touareg staat op de pookknop van de automaat eveneens de motorbadge: V10. Prijs van dit moois? 5.440 euro en voor 50 euro per maand krijg je garantie. Altijd doen, die heb je er bij de eerste onderhoudsbeurt er wel uit. Kopen? De advertentie check je hier.

