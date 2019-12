Hier, een zeer exclusieve Audi TT

In een bijzondere kleur.

De toekomst van de compacte coupé hangt aan een zijden draadje. Want hoe durf je nog in een auto te rijden die exclusief gebouwd is voor rijplezier. Jij milieuhater!! Anyway, de Audi TT wordt dus al benadeeld door het feit dat het een coupé is. En dat is jammer, want als je een beetje olifantenhuid kweekt om kappergrappen af te stoten, is het best een geinige wagen.

Je kunt hem krijgen met voorwielaandrijving of quattro-vierwielaandrijving, als cabrio en coupé en onpraktisch en onzuinig is hij in basis helemaal niet. Je kan een passagier en redelijk wat bagage meenemen. Het topmodel is de TT RS met de heerlijke 2.5 liter grote vijfcilinder TFSI (400 pk) aan boord. Audi staat erop dat er nog een TT komt, maar het is bijna zeker dat de vorm geen coupé meer wordt.

Goed, nu kunnen we nog genieten van de TT. Ook komt de auto met nog best een flinke Audi Exclusive-catalogus. Het bewijs vinden we hieronder.

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 8,0 l/100 km / CO₂-Emissionen kombiniert: 181 g/km—-Beeren-Stark! Das TT RS Coupé lackiert in Beere Perleffekt im Audi Forum Neckarsulm.—www.audi.de/DAT-Hinweis Geplaatst door Audi Deutschland op Donderdag 12 december 2019

Het valt gelijk op dat de auto in een bijzondere kleur is gespoten. Is het paars? Is het roze? Is het bruin? Het is een beetje van alle drie. Het is Beere Perleffekt, een Audi Exclusive-kleur. Combineer dat met het optiekpakket zwart, zodat elk deel van deze TT een donkere uitstraling heeft. De velgen lijken lichtgewicht velgen te zijn uit de Audi Sport-catalogus. De kleur moet zeker je ding zijn, maar het is wel eens wat anders dan je standaard blauw of grijs.

In Duitsland, waar de TT staat, heb je het dan over iets richting de 95.000 euro. Toevallig zo ongeveer wat je betaalt voor een kale TT RS in Nederland. Nog een reden om een coupé niet meer de moeite waard te vinden.