Dit is de meest legendarische vakantie-auto

De ideale auto voor Barney Stinson. Het staat zelfs op de achterklep.

Reisauto’s. Auto’s gebouwd om lange stukken comfortabel mee af te leggen. Ruimte voor 4-5 personen, hun bagage en voldoende vermogen om gemakkelijk op snelheid de kilometers te verslinden. Vervolgens stap je uit en je hebt geen centje pijn. Het zijn de ideale auto’s.Maar welke is nu het meest ideaal als je, pak ‘m beet, 12 mille te besteden hebt? Dan kun je kijken naar een Volvo S80, Citroen C6 of Mercedes-Benz E-Klasse. Allemaal niets mis mee.

Maar je kan ook buiten de gebaande paden kijken en een ware Honda Legend opsporen. Dat kan nog wel eens lastig worden, want nieuw werden ze zeer zelden verkocht. De auto was namelijk ‘te duur’. Toegegeven, de Legend was bij introductie zeker geen goedkope auto. Destijds moest je zo’n 75.000 euro meenemen, om er eentje bij de Honda dealer af te kunnen halen. Op een paar Honda dealer-eigenaren en ware autokenners na, deed werkelijk niemand dat. Ergo, de Honda Legend was een commerciĆ«le flop.

Maar dat zegt niets over de kwaliteiten van de auto. Ja, 80 mille was destijds best veel. Een A6 had je al vanaf 45 mille. Dat is nogal appels met oliebollen vergelijken, natuurlijk. De A6 was een half maatje kleiner en uitgerust met een kleine viercilinder en voorwielaandrijving. De Honda Legend (Acura RL in de VS) had een 3.5 VTEC V6 met 295 pk en 350 Nm. Deze was standaard gekoppeld aan een automaat en een ingenieus vierwielaandrijving-systeem, Super-AWD genaamd. De topsnelheid was begrensd op 250 km/u en in iets meer dan 7 tellen zat je op de 100. Koppel dat aan de bekende Honda betrouwbaarheid en je hebt een ideale auto om Europa mee te doorkruisen. En betrouwbaar zijn ze, Ludacris heeft zijn Legend al sinds 1993…

Er was nog een reden waarom de Legend niet spotgoedkoop was: de uitrusting. Honda besloot dat een topklasse auto ook top uitgerust moest worden. Dus alle Legends hebben een automaat, lederen bekleding, stoelverwarming, Active Cruise Control, geschieden climate control, degelijke geluidsinstallatie, navigatie, xenon, elektrisch verstelbare stoelen en dimmende binnen en- buitenspiegels. Zelfs een elektrisch bedienbaar schuifdak zat er altijd in. Er was slechts een optie mogelijk: metallic lak. Kostte iets meer dan 1.000 euro.

Zelfs op Marktplaats moet je je ze met een vergrootglas zoeken. Er staan op het moment van schrijven slechts 8 Honda Legends van verscheidene generaties te koop. Dit exemplaar komt uit 2007 en heeft 155.000 km gelopen. Voor 11.900 euro staat deze legendarische Honda bij jou voor de deur. De advertentie bekijk je hier.