Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Hongarije 2017

Kan Red Bull dan nu ein-de-lijk aansluiting vinden met Mercedes en Ferrari?

Hongarije is een eigenaardig circuit. Het wordt weleens een ‘Mickey Mouse’ circuit genoemd. Vanwege de vele bochten en weinige rechte stukken. Het is een circuit waar het surplus aan vermogen van de motor minder belangrijk is dan de wegligging. Kortom, als er een baan is waar de Red Bulls het relatief goed moeten kunnen doen, is het wel hier.

Voordat de kwalificatie begint, wordt duidelijk dat Felipe Massa niet aan de start zal verschijnen. De Braziliaan werd gisteren onwel en werd onderzocht in het ziekenhuis. Vanochtend leek het even beter te gaan met Felipe, maar na 12 rondjes in FP3 was het duidelijk dat Massa niet aan de start kon verschijnen. Zijn plaatsvervanger is Paul Di Resta. Van 2010 tot 2014 heeft de Schot niet onverdienstelijk gereden voor het team van Force India. Maar toch, 3 jaar geen F1 race gereden, we zijn benieuwd!

Q1:

De Mercedessen en Ferrari’s gaan bijna direct naar buiten om een snelle tijd neer te zetten. Verstappen blijft nog even in de pits. Meteen valt op dat Raikkonen en Vettel een klap sneller lijken te zijn dan de Mercedessen. Max Verstappen blijft voorlopig nog even binnen. Laten we even kijken naar Paul Di Resta. Hij werd gisteren al geïnformeerd dat de kans aanwezig was dat hij zou kunnen rijden. Maar hij heeft zich niet echt voor kunnen bereiden. Nu is hij op de baan in de Williams, een auto die sowieso niet bijzonder goed is op dit soort korte banen.

De Red Bulls komen laat naar buiten, Ricciardo en Verstappen zitten vooralsnog rond P5 en P4. Wat ook opvalt is de snelheid van de McLarens en Renaults. Zowel Alonso, Vandoorne, Hulkenberg en Palmer lijken de top 10 te halen. In Q3 laat Verstappen zien dat de Red Bull wel degelijk wat klaar kan spelen op het circuit en staat (tijdelijk) op P2 in Q3.

Di Resta heeft het zwaar, want hij blijft stijf laatste staan. Maar het verschil met de rest onderaan de top 20 is relatief klein. Vergeleken met zijn teamgenoot Lance Stroll mist hij 7 tienden van een seconde. Dat is een prestatie van formaat. Lieve woorden worden gesproken over de boordradio. En terecht.

De afvallers in Q1 zijn:

Stroll

Magnussen

Ericcson

Wehrlein

Di Resta

Q2:

Door naar Q2! De Mercedessen rijden meteen naar buiten. Hamilton geeft meerdere malen aan wat problemen te hebben met vibraties in de banden. Vooralsnog is Vettel het snelste. Halverwege Q2 komt Max dan eindelijk naar buiten. De tijden van Max in de tussensectie zijn eerder vergelijkbaar met de Ferrari’s, dan met zijn teamgenoot en staat weer P2. Jos kijkt ernaar en ziet dat het goed is. Jos Verstappen kan het weten, want alleen in Hongarije heeft Jos The Boss op het podium gestaan in zijn Formule 1 carrière.

Dat motorvermogen minder uitmaakt dan vermogen, blijkt wel uit het feit dat de Renault en McLarens wederom de top 10 lijken te halen. Met name Hulkenberg maakt indruk, die kortstondig de vijfde tijd weet te halen. 5 minuten voor het einde van Q2 zijn alle auto’s binnen. De laatste afstemmingen worden verricht en iedereen lijkt zich op te maken voor nog één of twee snelle rondjes.

De McLarens weten ze zich allebei te plaatsen voor Q3! Dat is een leuke verrassing voor Alonso en Stoffel. Vettel en Hamilton zijn de enige twee die sneller zijn dan Max Verstappen. Waar Hulkenberg weer te imponeren, doet zijn teamgenoot het wederom minder. Hulkenberg wordt morgen wel 5 plaatsen terug gezet.

De afvallers in Q2 zijn:

Palmer

Ocon

Kvyat

Perez

Grosjean

Q3:

Dan is het aan de laatste tien coureurs om te laten zien hoe de kaarten werkelijk geschud zijn. Met name Mercedes heeft er een handje van om te sandbaggen. Dan lijkt het de hele tijd gelijk op te gaan, tot het laatste moment. Net als in Q2 gaan de Mercedessen als eerste naar buiten. Gevolgd door de Ferrari’s en op gepaste afstand de Red Bulls. Vettel zet meteen de toon.

Hamilton komt weer als laatste naar buiten. Ergens heeft hij nog steeds last van de trillingen in de wielen. Soms lijkt Hamilton zijn draai niet te vinden (zoals Monaca dit jaar) en dat is nu ook het geval. Hij staat zelfs achter Bottas, die zichzelf kan verbeteren, maar niet pole kan pakken.

De coureurs lijken hun draai niet te kunnen vinden om in de laatste paar minuten hun tijd te kunnen verbeteren. De Ferrari’s starten allebei vooraan, Verstappen start vijfde. Red Bull is nog altijd langzamer dan Mercedes en Ferrari. Maar misschien het leukste is dat McLaren in de top 10 staat en Renault ook progressie boekt.

De startopstelling ziet er als volgt uit:

1. Vettel

2. Raikkonen

3. Bottas

4. Hamilton

5. Verstappen

6. Ricciardo

7. Hulkenberg (krijgt 5 plaatsen gridpenalty)

8. Alonso

9. Vandoorne

10. Sainz

11. Palmer

12. Ocon

13. Kvyat

14. Perez

15. Grosjean

16. Magnussen

17. Stroll

18. Wehrlein

19. Di Resta

20. Ericcson

De race start morgenmiddag om 14:00.