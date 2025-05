Van deze wegen hoef je voorlopig niet weg te blijven! Ik herhaal…

Het doet ons deugd mede te delen dat we de komende vijf jaar op deze wegen geen “blijf-weg-advies” hoeven te geven. Het geld is namelijk op!

Het geld is op en tevens is de stikstofruimte beperkt. Dus het behaagt het kabinet om vijf wegprojecten op pauze te zetten tot 2030. Er was op deze projecten al een probleem met capaciteit en stikstof en nu is er voor de komende vijf jaar op de pauzeknop gedrukt.

Daarmee speelt het kabinet 1,5 miljard euro vrij die voor deze projecten was gereserveerd. Dat pak geld kan mooi besteedt aan andere gaten op de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Hier kun je ongestoord doorrijden

Waar blijf je dan voorlopig verschoont van wegwerkzaamheden? Nou het gaat om de A7/A8 Amsterdam-Hoorn, de A6 Almere Oostvaarders-Lelystad, de A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven, de A16 Van Brienenoordcorridor en de A4 Burgerveen-N14.

Hier kun je dus ongestoord doorrijden, tenminste, zolang de weg het aankan. Onderhoud en werkzaamheden uitstellen kan er natuurlijk ook voor zorgen dat de wegen op de lange termijn juist slechter worden. Maar goed, dan kan het wellicht in één keer met een lange afsluiting gefixt worden.

Mobiliteitsfonds

De gaten in de begroting die gedicht worden zijn onder andere gaten in de financiering van het Mobiliteitsfonds. Daaruit worden projecten bekostigd die móeten worden uitgevoerd.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan de A27 tussen Houten en Knooppunt Hooipolder waar de vervanging van de Merwedebrug en de Hagesteinsebrug toch al een moetje is in verband met einde levensduur.

Stikstof gooit roet in het eten

Waarschijnlijk gaat het niet blijven bij deze vijf projecten. Er is geen personeel en stikstof zal een probleem blijven bij wegprojecten zolang de huidige regels en normen van kracht zijn.

In de brief aan de Tweede Kamer waarin minister Madlener het pauzeren van de projecten aankondigt spreekt hij ook de ambitie van het kabinet uit om jaarlijks één gepauzeerd project op te starten. Dan hoeft overigens niet persé één van deze vijf gepauzeerde projecten te zijn.

Op zich goed dat het kabinet ambitie toont. Maar zonder geld, personeel en zonder stikstofruimte zullen er niet veel nieuwe projecten worden opgestart. Gelukkig hebben we altijd nog feestvierende Amsterdammers die wel voor blijf-weg-waarschuwingen zorgen. Jullie zouden er nog eens van afkicken…