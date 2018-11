Zoveel verdiende Porsche per seconde in 2017

Voor belastingen, uiteraard. Maar toch: het blijft een hoop geld.

Sportwagens bouwen. We kunnen veel, heel veel verhalen vertellen over hoe dat mis kan gaan. Het lijstje met sportwagenmerken die het niet gered hebben wordt met de dag langer. TVR, Marcos, Wiesmann, Spyker, Ascari en Isdera, om er maar een paar te noemen. Ook zijn er voldoende sportwagen merken die met moeite het hoofd boven water weten te houden, veelal afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk. Er is echter één merk uit Züffenhausen dat dapper weerstand blijft bieden: Porsche.

Dat doen ze door niet alleen sportwagens te verkopen. Sterker nog, ze verkopen met name crossovers als de Macan en Cayenne. We kunnen anno 2018 nog steeds roept dat het een schande is, maar het simpele feit wil nu eenmaal dat we dankzij die crossovers wel eventjes kunnen genieten van pareltjes als de 911 Carrera T, 911 GT3 of de 911 GT2 RS. Maar is Porsche ook een beetje winstgevend bezig? Wij hebben het jaarrapport van 2017 onlangs in handen gekregen. Op basis daarvan zijn we eens gaan rekenen.

Porsche maakte namelijk en beetje winst in 2017, namelijk 4.22 miljard euro. Daarmee kun je bijna een #Dieselgate-sjoemel-schandaaltje financieren. 4,22 miljard euro is enorm veel geld: 4.220.000.000 is een lekker bedragje om op je rekening te hebben. Moeten ze waarschijnlijk wel even de app aanpassen, anders past het bedrag er niet op. Dat is 1.150.684,93 euro per dag! Per uur komt dat neer op 47.945,21 euro. Elke minuut verdiende Porsche dus 799,09 euro. Dat komt neer op 13,31 euro per seconde.

Dan de omzet, want ook die was ook niet mis in 2017. Porsche wist een omzet te realiseren van 23.490.000.000 euro. Porsche bouwde in 2017 de 718, 911, Macan, Cayenne en Panamera. Van al deze modellen zijn er enorm veel verschillende variaties verkrijgbaar. Alle cijfers van het jaarrapport kun je hier lezen. Porsche is overigens een goede werkgever. Het merk deelt de successen vaak met al zijn werknemers, die dan duizenden euro’s op hun rekeningen bijgeschreven krijgen.