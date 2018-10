Dít is de nieuwe Volkswagen T-Cross

Eindelijk is 'ie dan hier!

In een zeer korte heeft heeft de Volkswagen Group een lading compacte crossovers gelanceerd. Niet alleen bij SEAT (Ateca, Arona, Terraco) en Skoda (Kodiaq, Karoq), maar ook bij hun eigen merk. Naast de Tiguan en Tiguan Allspace hebben we ook de T-Roc. Je zou denken dat dat voldoende is, maar nee hoor, er komt nóg een compacte crossover bij. Ditmaal in de vorm van de T-Cross. De T-Cross is de kleinste crossover van Volkswagen en wordt gepositioneerd ónder de T-Roc. Volgens Volkswagen kunnen we de auto zien als de crossover variant van de Volkswagen Polo.

De T-Roc staat uiteraard ook op het MWB ‘A0’-platform waar ook de Ibiza en Arona op staan. Qua uiterlijk moeten we een veertje in de bips duwen van de ontwerper, want de achterkant is vrij origineel vormgegeven. Of het mooi is, laten we graag in het midden. De T-Roc is 4,1 meter lang en 1,56 meter hoog. De bagaruimte bedraagt 385 liter, tenzij het afdekzeil weghaalt, dan heb je 455 liter tot je beschikking. Doe je de bank naar beneden kun je 1.500 liter verstouwen. Kortom, een heel praktische auto voor praktische mensen. Dat zou je denken, maar bij de presentatie in Amsterdam werden er andere woorden gebezigd. De T-Cross is “gericht op jonge mensen met een dynamische levensstijl en individualistisch karakter”. Serieus waar! Je verwacht het niet. Je kan er op rekenen dat de betere Henks en Ingrids een grijze T-Cross voor de Kip-caravan zullen zetten om naar de Ardennen te kachelen.

Qua motoren kon je van te voren al een hoop raden. De instapmotor is een 1.0 TSI met 95 pk en 175 Nm. Daarmee haal je de 100 km/u voor 11,5 seconden en kon je doorstomen tot 180 km/u. In Duitsland gaat deze variant 17.915 kosten. De tweede optie is wederom een 1.0 TSI, deze levert 115 pk en 200 Nm. Daardoor kun je 193 km/u halen en in precies 9,9 seconden naar de 100 km/u snellen. De topmotor is de 1.5 TSI met 150 pk en 250 Nm. Die knalt in het 7,8 seconden naar de 100 km/u en weet met een topsnelheid van 220 km/u nét niet de geluidsbarrière te slechten. Ondanks dat we in 2018 leven zijn er nog geen hybride opties of elektrische aandrijving. Wel kun je opteren voor een 1.6 TDI met 95 pk en 250 Nm. Deze haalt de 100 km/u in 12 seconden en haalt 181 km/u.

De T-Cross word in Spanje gebouwd en staat vanaf februari 2019 bij de dealers. Mocht je hem niet willen hebben, dan is dat natuurlijk geen enkel probleem. Doen ze niet moeilijk over.