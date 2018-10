Dit zijn de 13 duurste gebruikte stationwagons van Nederland

De duurste varianten van jullie favoriete autotype!

Het is een autotype dat blijft boeien: de snelle stationwagon. Het is de combinatie van talenten. Natuurlijk willen we allemaal een Ferrari, Aston Martin of Porsche, maar die auto’s zijn niet echt praktisch. Dat is het voordeel van die Power-wagons. Als je wilt kun je waanzinnig knallen, maar dan wel met eega, drie kinderen, twee Labradors en een dakkoffer. Ter lering en vermaak hebben we de 11 duurste gebruikte stationwagons voor u geselecteerd en in een lijstje gezet.

Om te voorkomen dat het hele lijstje armvol staat met enkel RS6-en, pakken we van elke generatie de duurste. Sowieso kunnen we als spoiler-alert mede delen dat je aan Audi’s niets te kort zult komen in dit lijstje. Ook laten we alle crossovers buiten beschouwing. Dat klinkt vrij logisch in een ‘stationwagon’-lijstje, maar vaak worden deze officieel als stationwagon aangemerkt op het kentekenbewijs. We beginnen met € 82.950 en vanaf dat moment wordt het alleen maar dikker, sneller en prijziger:

Volvo V60 T6 AWD Inscription

€ 82.950

2018

9.155 km

We beginnen met een nieuwe auto die nog maar net uit is. Uiteraard is smaak subjectief, maar wat is dit een goedsmoelende auto geworden. Zeker deze uitvoering is werkelijk blubberig te noemen. Een groot voordeel van een dikke Zweed ten opzichte van een dikke Duitser is dat het minder protserig overkomt. De Volvo V60 is stoer en statig, zonder arrogant te zijn. De motor is dat bij deze V60 T6 Inscription ook niet, nog geen twee liter slagvolume staat er tot je beschikking. Dankzij een turbo én mechanische compressor heb je toch even mooi 310 pk onder je rechtervoet.

Volvo V60 Polestar

€ 86.595

2015

21.888 km

Nummer twee is wederom een Volvo. Grappig om te zien hoe veel verschil er tussen een generatie kan zitten, qua uiterlijk. De V60 Polestar is een speciale variant van de niet al te misselijke T6. Polestar pakte werkelijk álles aan bij deze versie, niet alleen de motor. Nu we het toch over de motor hebben, de Polestar is geleverd met twee motoren. De eerste serie had een zes-in-lijn met 350 pk, daarna kwam er een viercilinder met 367 pk en achttraps automaat. Deze Volvo V60 Polestar is de 100 kg zwaardere zescilinder met ouderwetse zestraps automaat. Ondanks alles wil men graag de zescilinder vanwege de ‘vroem-vroem’-geluidjes uit de motorkap. 86 mille lijkt een hoop geld, maar vergeet niet dat een nieuwe destijds 100.000 euro kostte!

Mercedes-AMG C63 S Estate (S205)

€ 89.750

2016

13.222 km

Tsja, we kunnen wel zeuren om vier- of zescilinders, maar in Affalterbach lachen ze daar gewoon om. Daar geven ze hun D-segment stationwagons nog gewoon een overdadige V8 mee. Gewoon, omdat het kan. Zo schofterig smerig als de 6.2 V8 is de nieuwe 4.0 niet, maar het is nog altijd een uitstekend klinkende motor. In deze ‘S’-uitvoering wordt je beloond voor de goede smaak en krijg je 510 trappelende paarden op de achteras. Dit exemplaar zit helemaal vol met opties (het zal je verbazen hoe kaal deze auto’s standaard worden afgeleverd). De combinatie van witte lak met zwarte velgen moet je ‘smaak’ zijn. Maar ja, als je er in zit hoef je daar niet naar te kijken en kun je genieten van die hemelse V8.

BMW 340i Touring M-Sport High Executive (F31)

€ 86.900

2018

4.000 km

Ondanks dat Volvo en Audi geregeld grossieren in dikke stationwagons en Mercedes er ook niet vies van is, wil het bij BMW niet zo lukken. Ja, BMW heeft het twee keer geprobeerd met de M5 Touring, maar daar zijn er gezamenlijk nog geen 2.000 van verkocht. Wil je zo dichtbij mogelijk bij het idee van een M3 Touring komen, dan is deze auto een optie. Achterwielaandrijving en een zescilinder turbomotor met veel vermogen. In dit geval goed voor 340 pk, maar de paardenfluisteraars van AC Schnitzer kunnen daar met gemak meer vermogen uit halen. Bij deze occasion heeft de vorige eigenaar waarschijnlijk last gehad van een spastische arm, want er zijn bijzonder veel opties aangevinkt.



Audi RS4 Avant (B8)

€ 94.950

2015

8.136 km

De Audi RS4 Avant is de dikste Audi uit de A4 range. Al sinds de eerste generatie RS4 (de B5) is het de auto die alles kan, overal en altijd. Dat maakt deze alleskunner een droomauto voor velen. Het is een gezinsauto, zakenauto, wintersportauto en mobiele pinpas in één. Deze RS4 is nog niet gestolen, gelukkig. Godzijdank heeft de vorige eigenaar besloten dat de auto niet in het zwart gespoten hoefde te worden, maar in het blauw. Onder de kap huist de 4.2 V8 uit de RS5, goed voor 450 goddelijk klinkende paarden. Ok, je hebt je handen vol aan een licht gekietelde S4, maar die biedt niet het auditief genoegen van de RS4. Check hier het aankoopadvies.

Mercedes-AMG CLA 45 Shooting Brake (X117)

€ 97.145

2016

18 km

Is dit nog wel een stationwagon? Voer voor discussie. De CLA Shooting Brake komt eigenlijk nog het meest overeen met een liftback, eigenlijk. Enfin, voor de afwisseling zetten we hem ertussen. Je kunt je afvragen of een auto met 18 kilometer op de klok geclassificeerd kan worden als ‘gebruikt’, maar het feit is dat deze CLA 45 al twee jaar lang stof staat te happen in de showroom. Waarschijnlijk omdat elke aangevinkte optie doorberekend wordt aan de nieuwe klant. Ook zal die klant moeten kunnen leven met de looks van de auto. Wederom wit met zwarte velgen, getinte ramen en zwarte sierlijstjes geven de auto een nogal goedkope uitstraling. Strookt niet helemaal met de vraagprijs van bijna een ton. Voor een C-segment auto.

Audi A6 Avant 50 TDI quattro S-Line (C8)

112.949

2018

3.501 km

De nieuwe A6 is verser dan een ongebakken croissant, maar de eerste occasions dienen zich al weer aan. Bij dit exemplaar was de klant het na amper 3.500 kilometer al weer zat. Misschien kwam het ook omdat de auto een beetje verkeerd is samengesteld. Het zwarte optiepakket werkt bij een zwarte auto nu eenmal minder goed. Zo van een afstandje lijkt het alsof ze enorme (21″) jetsers op een kale basis-A6 hebben gezet. De motor in deze Audi A6 Avant is een 3.0 diesel met enkele turbo, die 286 pk en 600 Nm levert (vandaar de naam ’50 TDI’). In principe snel voldoende, maar wellicht dat je voor 112 ruggen meer verwacht dan in 6 seconden naar de 100 km/u.

Audi RS4 Avant (B9)

€ 124.890

2018

8.706 km

De nieuwe RS4 is er nog niet eens zo lang, maar nu al zien we de eerste occasions op Autotrack staan. Dit exemplaar heeft er inmiddels bijna 9.000 kilometer op zitten. Na twee generaties RS4 met een V8 zijn we weer terug bij de V6 met dubbele turbo. Ditmaal is niet Cosworth met het blok bezig geweest, maar Porsche, dat de motor ook levert in de Panamera S en Cayenne S. In de RS4 is het blok goed voor 450 pk en 600 Nm. Die Audi A6 van net rijd je dus met gemak zoek. Vandaar dat de politie ook dat soort auto’s rijden… Qua uitvoering is het wederom niet heel spannend, de RS4 van de rijtest was veel gaver. Daytona Grey is niet zozeer lelijk, maar wel een beetje saai. De tweekleurige velgen lijken zo uit een Sloveense ‘Auto Style’ gids uit 1995 te komen, maar daar is est wel een oplossing voor te vinden.

BMW M550dA xDrive Touring High Executive (G31)

€ 127.450

2018

3.500 km

Jazeker, het is de tweede generatie van jullie favoriete wintersport stationwagon. De BMW M550d is de ideale kilometervreter voor huisvaders met haast. Dankzij het ruime interieur, de krachts- en vermogensreserves (400 pk en 780 Nm) van de zes-in-lijn met vier (!) turbo’s en een acceptabel verbruik is dit de auto om continenten mee te doorkruisen. Volgens de advertentie is de M550d gespoten in ‘Saphir Schwarz’, maar dankzij de donkerblauwe gloed lijkt het meer op ‘Azuritschwarz’. Wie het weet mag het zeggen. Het bruine interieur met zwart gelakte pianohout-inleg ziet er (eindelijk) best wel chique uit.

Alpina B5 BiTurbo Touring Allrad (F31)

€ 152.900

2018

10 km

Dat BMW moeite heeft om snelle Tourings te verkopen wil niet zeggen dat er totaal geen vraag naar is. Al sinds de E34-generatie kun je terecht bij de familie Bovensiepen in Buchloe. We smokkelen wel een beetje, want strikt genomen is dit geen gebruikte auto en we hebben de ‘F31’ hierboven al behandeld. Toch wilden wij jullie deze Alpina B5 BiTurbo niet onthouden. Het is namelijk het showmodel geweest dat Alpina tentoonstelde op diverse beurzen. Dat betekent dat de meeste opties er wel op zitten en dat de auto zeer fraai is uitgevoerd. De kleur, Alpina Blau is een dure optie en uiteraard is de ‘Dekoset’ aanwezig. Zowel op de voorbumper als op de zijkant. Het hóórt gewoon op een Alpina en mocht je het eraf willen hebben, is dat geen enkel probleem. Gaafste detail zijn die 20″ twintigspaak-velgen. Alleen interessant voor onze Belgische lezers, want deze prijs is exclusief BPM. Voor de snelle rekenaars onder ons, de CO2 uitstoot van de Alpina B5 bedraagt 247 gram per kilometer…

Audi RS6 Performance (C7)

€ 189.100

2018

501 km

Uiteraard moet er een Audi RS6 in het rijtje staan. Als je een jaren ’90 filmmarathon gaat houden moet je Pulp Fiction er ook bij hebben, ondanks dat je alle dialogen moeiteloos uit je hoofd kent. Dankzij AutoJunk kunnen we concluderen dat zwart, grijs en wit verreweg de meest populaire kleur is op een RS6. Gelukkig is deze RS6 veel fraaier samengesteld. Donkerblauw, zilveren velgen en aluminium sierlijsten geven de auto een veel stijlvoller voorkomen. Het is de Performance, dus je hebt 605 pk om over vier wielen te verdelen. De uitlaten zijn dit maal standaard, niet de Akrapovic herrieschoppers. Past wel bij deze auto.

Porsche Panamera Sport Turismo Turbo S E-Hybrid (971)

€ 199.500

2018

3.664 km

Ook bij de Panamera Sport Turismo kunnen we debatteren of dit nu wel een stationwagon is. Het is voornamelijk een esthetische kwestie om te kiezen voor de Sport Turismo. De standaard Panamera heeft namelijk ook een behoorlijk ruime kofferbak. De Sport Turismo biedt slechts 50 liter meer. Maar dat zal niemand uitmaken. Het gaat om de moddervette looks en specs van de auto. Het is de enige vooruitstrevende auto in dit lijstje, dankzij een hybride aandrijflijn. Gelukkig is het de ‘Turbo S E-Hybrid’, dus 660 pk is het resultaat. Het kleurtje (‘Krijt’) van deze Panamera Sport Turismo moet je ding zijn, maar het is in elk geval helemaal hip!

Brabus E63S B800 (S213)

€ 262.500

2018

10.398

Je hebt altijd baas boven baas. De opperbaas is deze Mercedes-AMG E63 en het is er niet zo maar eentje. De standaard E63S is al niet een misselijke auto, maar bij Brabus doen ze daar een paar vorstelijke schepjes bovenop. Voor wie 612 pk niet voldoende is, heeft Brabus een paar leuke opties. Bij deze auto is het hele pretpakket uitgekozen. Dat houdt in dat deze auto maar liefst 800 pk levert. In een stationwagon! Daarmee zijn de prestaties uitstekend: 0-100 km/u is gedaan in 3,1 seconden, terwijl de topsnelheid begrensd is op 300 km/u. Benieuwd hoe hard ‘ie zal lopen zonder die begrenzer.