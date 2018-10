Stiekem gaat het supergoed met Tesla

Binnenkort bereiken ze een belangrijke mijlpaal!

Oh, wat zijn we kritisch geweest op de Tesla Model 3. Het moest een van de meest legendarische auto’s aller tijden worden. Eentje die zo in het rijtje Kever, Mini, Eend en T-Ford zou passen. De Tesla die voor een veel groter publiek bereikbaar is. Dat is op zich niet erg. Neen, het is vooral de hype eromheen waardoor wij extra kritisch op de auto zijn geweest en eigenlijk nog steeds zijn. We hebben nog geen meter met de auto gereden, dus we kunnen vooralsnog alleen de nieuwsberichten met u delen.

Denk aan de kwaliteitsproblemen van de auto of het feit dat je als bestuurder onvrijwillig onderdeel bent van het ontwikkelingsteam. Er waren nogal wat leveringsproblemen. Ondanks dat het een bereikbare Tesla moest worden, werden de duurdere exemplaren eerst geleverd. Maar het meest wederkerende verwijt was vrij duidelijk: Tesla kon ze niet snel genoeg in elkaar schroeven.

Tesla is briljant in het creëren van een hype, inclusief fanboys en apostelen, dankzij het gezag en onnavolgbaar leiderschap van opper-ayatollah Elon Musk. Vanwege zijn soms ietwat misplaatste arrogantie zijn wij wellicht te kritisch als de verwachtingen (weer) niet waargemaakt worden. Het daadwerkelijk auto’s in elkaar schroeven is iets waar andere automerken veel en veel beter in zijn. Kijk naar Nissan, dat bijna 10.000 Leafs per maand produceert. Daarmee is het de populairste elektrische auto van het moment.

Nou ja, was. Want wat blijkt, ze hebben bij Tesla besloten om iets minder op Twitter te schreeuwen en in alle stilte enorm hun best te doen. Want de productie van de Tesla Model 3 gaat namelijk als een (elektrische) trein. Volgens de Bloomberg Tracker (bijzonder accuraat) zijn er al 98.950 Model 3’s gebouwd. Binnen enkele dagen zal de grens van 100.000 dus geslecht zijn.

Het productietempo ligt nu dermate hoog dat Tesla zo’n 50.000 exemplaren van de Model 3 per kwartaal kan bouwen, dat zijn er 200.000 op jaarbasis. Tot nu toe is de net genoemde Nissan LEAF wereldwijd de best verkochte elektrische auto. De Model 3 zal daar vrij snel aan voorbij gaan. Goed gedaan, Tesla! Credit where it’s due. En nu zo’n Model 3 voor 35 mille in Nederland aanbieden, graag.

Met dank aan Leonard voor het tippen!