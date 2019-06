Dit is de best klinkende Giulietta tot nu toe

Althans, dat hopen we.

De modelcyclus van een gemiddelde auto is vrij eenvoudig te voorspellen. De auto wordt geïntroduceerd, vervolgens wordt het model een paar jaar geleverd. Dan volgt de facelift. Is men tevreden over het uiterlijk, veranderd er weinig (Volvo V40), is er nogal kritiek, dan is de facelift vaker behoorlijk ingrijpend (BMW 1 Serie).

Dan volgt weer een periode van een jaar of twee, maximaal drie en dan is het over en uit en staat de opvolger weer klaar. Uiteraard zijn er voldoende uitzonderingen: Japanse merken zijn over het algemeen iets sneller en Volvo neemt iets langer zijn tijd.

Alfa Romeo is nog een uitzondering, net als veel andere merken van het FCA concern. Daar zit natuurlijk maar één reden achter: geldgebrek. Als er voldoende geld was geweest, was er allang een nieuwe kleine SUV, Mito en Giulietta. Dus wat doen je dan? Simpel: je lapt de oude modellen nog maar een keertje op. De Giulietta is al enkele malen voorzien van een facelift: in 2013, 2016 en 2019.

Wat wel leuk is van dergelijke overjarige modellen is dat de kinderziektes eruit zijn en ze lekker compleet worden uitgerust. Dat geldt ook voor de Alfa Romeo Giulietta Veloce S Edition. Het is een extra smakelijk model op basis van de Giulietta Veloce (voorheen Giulietta QV). De Veloce S Edition komt er in drie kleuren: wit, zwart en grijs. De Veloce S Edition is te herkennen aan de 18″ zwarte velgen plus een hoop rode badges. Daarnaast heeft de auto koolstofvezel spiegelkappen en sideskirts. Het leukste is echter het ‘Elaborazioni 1919’-uitlaatsysteem van Magneti Marelli.

Het feestje gaat door in het interieur, waar je eveneens rode Giulietta en Veloce S badges overal ziet. Tevens krijg je bekleding in de combinatie leder/alcantara en een hifi-installatie van de firma Bose. De De Veloce S Edition is voorzien van de bekende 1.750 TBI benzinemotor, nog steeds goed voor 240 pk en 340 Nm. Hij klinkt nu alleen wat beter. Er worden slechts 30 exemplaren voor de Australische markt gebouwd. Of een dergelijke uitvoering ook naar Nederland komt, is vooralsnog niet bekend.