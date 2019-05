Vernieuwde Skoda Superb heeft elektrokracht

Hij is hier!

Het moge duidelijk zijn dat de Volkswagen Group druk bezig is met het elektrificeren van zijn modellen. Spraken we net nog over het verdwijnen van de Audi TT, komt Skoda minuten later op de proppen met een hybride Superb. Voor het Tsjechische merk is het in zekere zin een stap in het diepe – nog nooit bracht het een hybride auto op de markt.

Met de onthulling van het nieuwe model heeft Skoda dus direct een manier gevonden om de Superb van zijn oudere broers te onderscheiden. De auto wordt aangedreven door een 1.4 TSI-benzinemotor met 156 pk, die verbonden is aan een 85 kW sterke elektromotor. De combinatie is goed voor een niet verkeerde 218 pk en 400 Nm. Sowieso is de nieuwe aandrijflijn zuinig, het rijbereik is ook nog eens behoorlijk. Wie de voordelen van de deels elektrische aandrijlijn maximaal benut, moet in de praktijk 850 kilometer af kunnen leggen. Volledig elektrisch rijdn kan de Superb tot maximaal 55 kilometer, aldus de cijfers volgens WLTP. De accu’s zijn in ongeveer 3,5 uur op te laden. Overigens, als hatchback beschikt de Superb over 485 liter aan bagageruimte, als Combi bedraagt dit aantal 510 liter.

Uiteraard is de vernieuwde Superb ook vernieuwd aan het exterieur. Met name de voorkant is opgefrist. Hier vinden we bijvoorbeeld nieuwe LED-koplampen, evenals een nieuwe voorbumper. Achteraan vinden we eveneens een nieuwe bumper. Binnenin vinden we standaard het multifunctionele DOT-display, optioneel is de auto verkrijgbaar met de 10,25″ Virtual Cockpit.

Prijzen van de Superb iV volgen in een later stadium, Skoda weet alvast wel te verklappen dat de auto in januari van volgend jaar pas op de markt komt. Wie interesse heeft, zal dus nog even moeten wachten.