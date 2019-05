Opel Corsa-e is helemaal officieel

Het regent vanmiddag elektrische auto's.

Na het uitlekken van de nieuwe generatie Opel Corsa bleven er weinig verrassingen over. Althans, als we spreken over het design. De auto was dan volledig in beeld gekomen, de specificaties lagen nog lang niet allemaal op tafel. Vanmiddag kunnen we deze wel melden, Opel heeft zojuist namelijk de Corsa-e in zijn volledigheid onthuld.

Om maar direct met de deur in huis te vallen: de eerste volledig elektrische Opel Corsa wordt aangedreven door een elektromotor die goed is voor 136 pk, ofwel 100 kW. Met zijn batterijpakket van 50 kWh, die overigens 8 jaar fabrieksgarantie heeft, heeft hij een rijbereik van 330 kilometer.

Net als vele andere elektrische auto’s is ook de Corsa-e bijzonder snel op te laden. Wie een snellader tot zijn beschikking heeft, kan in 30 minuten tot 80 procent van de batterijen opladen en zo direct weer een kleine 300 kilometer afleggen. Zijn sprint naar de 100 km/u is niet onaardig. In minder dan 3 seconden zit je aan de 50 km/u, net na de 8 seconden tik je de 100 km/u.

Afgezien van zijn nieuwe ontwerp kan de Corsa-e ook rekenen op een verbouwd interieur. Met name de multimediasystemen zijn bij de kladden gegrepen. De Opel is bijvoorbeeld leverbaar met een 7″ of een 10″ touchscreen. Daarnaast wordt hij standaard uitgerust met een heel scala aan veiligheidssystemen.

Het is vooralsnog onduidelijk wat de auto moet kosten. Dat gezegd hebbende, de praktisch identieke Peugeot e-208 kost in Nederland 36.250 euro. De prijs zal hier ongetwijfeld dichtbij in de buurt zitten.