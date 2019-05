Vernieuwde Superb lekt op het internet

Met al die teasers vraag je er ook gewoon om.

Vroeger, eigenlijk nog niet zo heel erg lang geleden was het leven simpeler. Je stemde op het CDA, kleding kocht je bij de C&A en op de radio stond Queen te schallen. Auto introducties waren ook veel eenvoudiger.

Op een beurs wat het doek getrokken van een nieuw model. Iedereen klapte, maakte foto’s en anderhalve week later las je er alles van op papieren internetpagina’s. Tegenwoordig gaat het heel anders, met name de teasers zijn populair onder autofabrikanten. Het zorgt voor net even wat meer ‘mediamomenten’. Het probleem is dat er een overkill aan teasers voorbij komt, waardoor men soms ouderwets blijft wachten op de officiĆ«le onthulling.

Zo ook bij de vernieuwde Skoda Superb. Het is publiek geheim dat die auto eraan komt. Het huidige (mega-populaire) model draait alweer een paar jaar mee, dus is het tijd voor een visuele en technische opfrisbeurt. We zagen al een paar bijna ongecamoufleerde exemplaren rondrijden, maar er zijn wat meer afbeeldingen gelekt via het Chinese Xcar.

De facelift-versie van de derde generatie Superb krijgt scherpere koplampen en een chromen strip tussen de achterlichten, zoals de Audi A8 en BMW 7 Serie deze ook hebben. Ook zijn de bumpers uiteraard gewijzigd. Wat ook opvalt is het ontbreken van zo’n guitig Skoda-logo op de achterkant. In plaats van de badge staat er in grote letters S K O D A.

Wat er technisch allemaal anders is, zal even gissen zijn. Verwacht wordt dat de 1.5 TSI, 2.0 TSI en 2.0 TDI motoren gewoon weer leverbaar zullen zijn. Of de Superb ook met milieuvriendelijke 48V milde hybride aandrijving leverbaar word, is nog even afwachten. De Volkswagen Group gebruikt vooruitstrevende technologie eerst voor Audi en Volkswagen, pas later mogen Skoda en Seat er ook van genieten. De officiƫle onthulling van de vernieuwde Skoda Superb staat gepland voor 23 mei.