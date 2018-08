BREEK: Pierre Gasly naast Verstappen bij Red Bull

Verrassing?

Nee, dit is absoluut geen verrassing. Pierre Gasly, huidig Toro Rosso-coureur, is zojuist door zusterteam Red Bull opgetrommeld om volgend jaar plaats te nemen naast Max Verstappen. De Fransman maakt al sinds 2013 deel uit van de inmiddels karige Red Bull-talentenpoel en maakt, na een enkel zijtraject in de Super Formula, nu eindelijk zijn opwachting voor het beloofde team.

Dit heeft de Fransman vooral te danken aan zijn tot op heden spectaculaire jaar voor Toro Rosso. Na een ronduit indrukwekkende prestatie in Bahrein, waar hij een P4 scoorde, reed hij zichzelf nét voor de zomerstop wederom in de kijker, door een P6 te scoren in Hongarije. Mede dankzij een minder goed presterende Brendon Hartley in de garage van het Italiaanse Toro Rosso, voelt Red Bull zich geneigd de hulp van pupil Gasly in te roepen, nu Daniel Ricciardo zijn biezen heeft gepakt en voor het fabrieksteam van Renault heeft gekozen.

To be awarded a drive at Aston Martin Red Bull Racing from 2019 is a dream come true for me, I’m so excited to be joining this top Team. It has been my goal to race for this Team since I joined the Red Bull Junior Driver Programme in 2013, and this incredible opportunity is another step forward in my ambition to win Grands Prix and compete for World Championships. Red Bull has always looked to fight for championships or victories and that’s what I want. I’m a really competitive guy and when I do something it’s always to fight for the best and top positions.