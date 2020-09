Prijzen Hyundai i20 bekend: dit ben je kwijt - Autoblog.nl

De prijzen van de Hyundai i20 zijn bekend gemaakt. Wat betaal je nu voor zo’n kekke vijfdeurs?

Soms moet je even achter je oren krabben. Gaat de tijd nu zó snel? We zijn namelijk aanbeland bij de derde generatie van de Hyundai i20. De eerste generatie (de ‘PB’) kwam in 2008 en al in 2014 stond er een gloednieuwe generatie i20 (‘IB’) klaar. Hyundai hanteert dus korte levenscycli voor zijn B-segment auto’s, want amper zes jaar later is er wéér een compleet nieuwe i20. Mocht je daarvan de modelcode willen waten: dat is de ‘BC3’.

Derde generatie i20

De derde generatie Hyundai i20 zou zijn publieksdebuut beleven op de Salon van Genève dit jaar. Vanwege het coronavirus werd besloten deze niet door te laten gaan. Gelukkig is er online tegenwoordig heel erg veel mogelijk waardoor Hyundai alsnog het (digitale) doek kon trekken van de hatchback.

Prijzen Hyundai i20 1.2 MPI

De prijzen van de Hyundai i20 zijn bekendgemaakt. Spotgoedkoop is de auto niet meer. De voordeligdte i20 moet namelijk 17.895 euro opbrengen. Voor dat geld krijg je je de 1.2 MPI in ‘i-Motion’ uitvoering. De 1.2 MPI is een relatief oude, atmosferische viercilinder. Deze levert 84 pk en is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. De i-Motion uitvoering heeft cruise control, noodremassistent en airco, zij het handbediend. Maar in de zomer (en de herfst tegenwoordig) heb je dus verkoeling.

De ‘Comfort’-uitvoering doet daar een 10,25 inch instrumentenpaneel én een 8 inch infotainmentscherm bovenop. Tevens heb je dan LED-koplampen, 16 inch lichtmetalen velgen en een heuse achteruitrijcamera. Dat is een goede deal voor 1.700 euro extra. De ‘Comfort Smart’ heeft navigatie, maar kost nog eens 1.000 euro meer. Dan krijg je wel een 10,25 inch scherm in plaats van 8 inch.

Prijzen Hyundai i20 T-GDI

De tweede motor is de 1.0 T-GDI, een driecilinder met turbo die 100 pk levert. Deze is gekoppeld aan een zesbak of optioneel een zeventraps automaat met dubbele koppeling. De 1.0 T-GDI heeft standaard ook 48V-ondersteuning om nog verder op een tank te kunnen komen. De 1.0 T-GDI is als enige motor leverbaar als ‘Premium’. Deze is onder andere voorzien van Bose-installatie, stoel- en stuurwielverwarming, climate control en regensonsor. De ‘Premium Sky’ heeft daar een schuif-/kanteldak bovenop.

Alle prijzen Hyundai i20

Wat je precies kwijt bent per model, hebben we even voor je in een tabel gezet:

Uitvoering Hyundai i20 Prijs 1.2 MPI i-Motion € 17.895 1.2 MPI Comfort € 19.595 1.2 MPI Comfort Smart € 20.595 1.0 T-GDI Comfort € 20.695 1.0 T-GDI Comfort Smart € 21.695 1.0 T-GDI Premium € 23.695 1.0 T-GDI Premium Sky € 24.895 1.0 T-GDI Comfort DCT € 22.795 1.0 T-GDI Comfort Smart DCT € 23.795 1.0 T-GDI Premium DCT € 25.795 1.0 T-GDI Premium Sky DCT € 26.995

Concurrentie

Nu de prijzen van de Hyundai i20 bekend zijn gemaakt, kunnen we meteen even kijken hoe de auto het doet ten opzichte van de concurrentie. Is de Hyundai i20 de prijspakker van weleer?

Ford Fiesta 1.1 Trend

€ 16.200

Ook de Ford heeft niet de modernste motor. De 1.1 is met 70 pk een oude vertrouwde viercilinder die in principe prima is, zij het een tikkeltje traag. Maar als je de auto als tweede auto inzet voor stadsritten en dergelijke en af en toe de snelweg, is het prima. De auto kost normaal gesproken 16.950 euro, maar er is tijdelijk een actie. Belangrijk om te weten: er zit een handbediende airco op, evenals centrale deurvergrendeling en elektrische ramen. Typisch Ford: de standaardkleur is non-metallic blauw. Toont toch beter dan het geijkte zwarte of wit.

Peugeot 208 Like 1.2 PureTech 75

€ 18.580

Over leuke standaard kleuren gesproken, de Peugeot 208 wordt standaard in het geel afgeleverd! Wit is zelfs een optie (voor slechts 200 euro, maar toch). De Peugeot 208 heeft een 1.2 driecilinder motor onder de kap. Deze is met 75 pk iets sterker, terwijl de 208 ook nog eens 70 kilo lichter is. De prestaties zijn daardoor wat beter dan van de Ford, maar het houdt niet over. Wederom: voor Nederland in de meeste omstandigheden net voldoende. De uitrusting komt overeen met de Ford: een airco zit erop en voorin hoef je niet te slingeren om je Big Mac in ontvangst te kunnen nemen.

Skoda Fabia 1.0 TSI Active

€ 16.990

De Skoda Fabia is een uitermate volwassen hatchback. Het exterieurdesign is gewoon strak. Hetzelfde geldt voor het interieur. Dat is gewoon prima voor elkaar. De Volkswagen-inlvoed zie je overal. Behalve in de prijs, want voor minder dan 17 mille heb je een Fabia. Het is verreweg de snelste auto in dit overzicht. De 1.0 TSI driecilinder turbo levert 95 pk en 160 Nm, wat zorgt voor aangename prestaties. Er ligt wel een enorme anaconda onder het gras, want de ‘Active’ heeft standaard géén airco. Daarvoor moet je het ‘Active Launch Pakket’ kiezen, dan heb je meteen cruise control en Bluetooth. Kost wel 1.190 euro, totaal nog steeds minder dan de Peugeot.

Toyota Yaris 1.0 VVT-i Comfort

€ 17.895

Je ziet de Yaris tegenwoordig vaak als Hybrid, maar je kan ‘m ook krijgen met de gouwe, ouwe 1.0 VVT-i motor. Deze levert met 72 pk en 93 Nm niet bijster veel kracht. De prestaties zijn nog niet bekend, maar verwacht er niet te veel van. In de lichtere Aygo is het ook al geen powerhouse. Elektrische ruiten zitten erop, net als airconditioning. Uniek: het is de enige auto in het lijstje met een knie-airbag. Een Toyota dingetje.