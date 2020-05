Dít krijgen we in plaats van de Focus RS

Nemen pittige crossovers als deze Puma ST die Ford hier teaset de hot-hatches over?

Het is iets waar de meeste petrolheads het wel over eens kunnen zijn: hot-hatchbacks zijn geweldig, crossovers zijn vooral meh. Jammer genoeg zijn de meeste consumenten geen petrolheads, waardoor we de laatste tijd wat gekke taferelen hebben gezien. Dat Ford geen Focus RS gaat produceren, was al een eerste, belangrijke hint. Maar er zijn ook subtielere berichten. Neem de Golf, die ineens niet meer de bestverkochte Volkswagen is. Drie keer raden welke auto dat wél is. Of Renault dan, die enge dingen zegt over de Mégane.

Maar als er straks geen hatchbacks (en dus geen hot-hatches) meer zijn, wat gaat dan die plek innemen? Het antwoord zou zomaar eens pittige crossovers kunnen zijn. Want hier komt Ford weer in het verhaal, die een nieuwe auto heeft geteased: de Puma ST. Lijkt dat je wat? Check dan onderstaand Facebook-filmpje, waar je meer van deze bolide kan aanschouwen.

New FordST So a new #FordST IS coming… But can you piece it together and find it? Let us know when you find it by tagging us with #FordST Geplaatst door Ford UK op Vrijdag 1 mei 2020

In het kort: We zien de kenmerkende anime-oogjes-koplampen van de Puma, maar dan met ST-badges overal opgeplakt. En vrij dikke velgen én Recaro-stoeltjes. Veel meer informatie geeft Ford nog niet, alleen het jaartal 2020 komt in beeld. Verwacht een betere onthulling (van een auto met een wat bedenkelijk bestaansrecht) later dit jaar.

Wat weten we nog meer over de Puma ST die Ford hier teaset? Afgelopen zomer hoorden we dat de auto veel techniek gaat delen met de Fiesta ST. Een 1,5 liter-driecilinder EcoBoost met 200 pk, dus. En dat de auto, zoals gezegd, een wat bedenkelijk bestaansrecht heeft.

Crossovers worden immers gezien als hogere hatchbacks voor oudere mensen. Hot-hatches zijn weer primair bedoeld voor jongere, fittere mensen. Is deze combinatie dan niet al een beetje gedoemd om te falen? Want als je een pittigere, goed sturende Ford Puma wil, waarom koop je dan niet gewoon een Fiesta ST? Aan de andere kant: de Lamborghini Urus is ook een auto die op papier niet heel logisch is. Misschien wordt de Puma ST dus een succesje onder de hippe YouTubers?