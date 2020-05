BOVAG en RAI: Weg met BPM, voer sloopregeling in

De BOVAG en RAI Vereniging weten wel hoe die auto-economie aan de praat moet, namelijk met een sloopregeling en een verlaging van de BPM.

We gaan het nog een keer zeggen: 15.373 auto’s. Zo weinig zijn er in april op kenteken gezet. Een dramatisch gevolg van het coronavirus, waarbij het nog maar de vraag is hoe de autosector er weer bovenop komt. Vandaag waren Han ten Broeke (de nieuwe voorzitter van BOVAG) en Steven van Eijck (voorzitter van de RAI Vereniging) te gast bij de BNR Nationale Autoshow, om die vraag te beantwoorden.

Maar we beginnen bij de oorzaak. Want waarom is die autoverkoop zo ingestort? Bij een land als Italië is het nog te begrijpen waarom daar 98 procent minder auto’s zijn verkocht. Je mag daar immers niet zomaar je deur uit, een middagje bij de dealer wordt zelfs daar niet gezien als ‘essentieel’. Waar het aan ligt? Van Eijck denkt dat het aan het consumentenvertrouwen ligt. Mensen zouden bang zijn, zouden zich afvragen of ze straks nog wel een baan hebben. Dan ga je natuurlijk niet zomaar een nieuwe auto kopen.

Ten Broeke heeft een soortgelijk verhaal. Al is dat van hem wel ietsjes positiever. BOVAG heeft namelijk onderzoek gedaan onder 1100 consumenten; zestig procent zou hebben aangegeven niet permanent af te zien van de aanschaf van een nieuwe (of gebruikte) auto. Maar: die hebben zekerheid nodig. Kan ik die uitgave wel doen?

En hoe geef je die consumenten zekerheid en vertrouwen? Door steun vanuit de overheid, zo pleiten beide voorzitters. Waar ze allebei veel voor voelen, is het afschaffen van de BPM. Of deze op z’n minst te verlagen. Natuurlijk doet de Algemene Rekenkamer nu onderzoek naar die BPM, al is het maar de vraag wanneer we daar iets van gaan horen…

De RAI Vereniging-voorzitter zegt dat als we van die ‘vermaledijde’ BPM af zijn, we qua prijzen beter vergelijkbaar zijn met het buitenland én de automarkt een groter impuls krijgt. Dat zou wat Van Eijck betreft niet van de een op de andere dag moeten: ‘dan schrikken leasebedrijven en bedrijven met veel auto’s in het bezit zich rot’. Maar daar moet wel aan worden gewerkt, zo zegt de voorzitter.

Beide partijen zien ook iets in een sloopregeling. Volkswagen pleitte daar al eerder voor, nu komt de oproep ook uit eigen land. Volgens het voorstel van Ten Broeke moet die sloopregeling daarnaast beschikbaar komen voor private-lease. Dus dat je een oudere auto inruilt en daar een lagere maandprijs voor terugkrijgt. ‘Net die paar tientjes kunnen het verschil uitmaken’, zo claimt Ten Broeke. Vergroen en verjong je ook nog eens je wagenpark. Van Eijck ziet liever dat specifiek oude diesels een sloopregeling krijgen. Volgens de RAI Vereniging wordt daar nu binnen de politiek over ‘nagedacht’.

Of het nou een sloopregeling is of een afname van de BPM, de RAI Vereniging en BOVAG zijn het er sowieso over eens dat er iets moet gebeuren. De cijfers zijn ‘dramatisch’ en voor Van Eijck om van te schrikken. Want ook al wordt die autoproductie straks weer opgestart: als er geen vraag is, dan schiet je er nog niks mee op…

Verder in deze aflevering van de BNR Autoshow: Meindert en Wouter praten met Jan Lammers, de sportief directeur van het Circuit Zandvoort. En Wouter rijdt in de nieuwe Opel Corsa-e.

