Deze oranje Aventador is net echt

Het lijkt echt zo. Of echt niet?

Het is een fenomeen waarbij je je blíjft afvragen: waarom? Waarom zou je er in godennaam aan beginnen? We hebben het natuurlijk over replica’s. Eigenlijk lijkt er geen gegronde reden te zijn om een replica te maken. Dat je van een standaard 911 uit 1973 een RS Replica gaat maken is te begrijpen: in de basis is de auto gelijk. Maar dat je een replica gaat maken op basis van een compleet andere auto is vreemd. Toch zijn er -blijkbaar- veel mensen die het automobiele equivalent doen van een paar sokken in de broek. Dan gaan ze een replica bouwen. Een dure sportwagen spreekt het meeste tot de verbeelding, dus veelal zijn het de supercars die worden nagebouwd.

Een wezenlijk verschil tussen 99 procent van de gewone auto’s en een supercar is de layout. Een supercar heeft (vaak) de motor in het midden liggen en achterwielaandrijving. Dit betekent dat de neus van zo’n auto vrij plat is, op de ophanging na hoeft daar immers niet zoveel geplaatst te worden. Het meeste gewicht, zowel letterlijk als figuurlijk, zit in het midden. De achterkant is vaak vrij kort, met weinig overhang. Vanwege het concept worden auto’s met middenmotor als basis gebruikt, twee bekende voorbeelden zijn de Pontiac Fiero en de Toyota MR2. Een auto die echter absoluut ongeschikt lijkt te zijn, is de Amerikaanse Honda Accord.

Toch is het die auto waarmee een Amerikaans bedrijf aan de slag is gegaan. Jazeker, dit is geen thuisbouw projectje, deze kit werd ontwikkeld door Executive Modcar Trendz. Ja, met een stoere ‘z’ aan het einde. Gek genoeg hebben ze als basis de Accord Sedan gepakt (er was ook een Coupé leverbaar). Op details klopt de auto opvallend goed. De achterlichten en koplampen lijken van het origineel gehaald te zijn. Ook de lakkleur, Arancio Argos, lijkt te kloppen. Het probleem is dat het geheel niet echt lekker oogt. Dat is nog netjes uitgedrukt: de verhoudingen zijn compleet zoek. Aanschouw de foto’s en oordeel zelf, in de comments.