Dit merk verkocht meer dan twee keer zoveel auto’s in Europa als vorig jaar

Of valt dat nog steeds een beetje tegen?

Als je jarenlang maar één sportieve coupé verkoopt die voor Jan Modaal onbetaalbaar is en je komt ineens met een aantrekkelijke lease-EV voor diezelfde Jan, dan is het niets minder dan normaal dat verkopen stijgen. Toch? De volgende vraag is dan: bij hoeveel extra verkopen ben je tevreden? Dat moeten de hoge bazen bij de Renault Groep en bij Alpine bepalen.

Ik had het hierboven natuurlijk over de A110 die sinds eind vorig jaar gezelschap heeft gekregen van de A290, een op alle vlakken opgeleukte Renault 5 E-Tech. Uit de Europese autoverkoopcijfers van afgelopen maand die de ACEA deelt, blijkt dat Alpine relatief gezien flink is gestegen in de autoverkopen.

Alpine-verkopen in 2025 tot nu toe

Het Franse sportautomerk verkocht meer dan 2,5 keer zoveel auto’s in juli 2025 als in juli 2024. Kijken we naar de eerste zeven maanden van 2025 ten opzichte van diezelfde periode in 2024, dan is het verschil iets meer dan twee keer zo groot: 5.595 tegenover 2.757. Daarvan kwamen er 133 naar Nederland; zeven A110’s en 126 A290’s. En dat terwijl het model in het populairste segment van dit moment nog in de verkoop moet gaan. Die auto moet de Alpine-verkopen nog verder omhoog duwen.

Wat valt er nog meer op aan de Europese autoverkoopcijfers?

Ik weet dat dit niet handig is voor jouw Autoblog-schermtijd, maar scroll zelf gerust eens door de verkoopcijfers van automerken in Europa. Het geeft je een leuk inkijkje in hoe de vlag ervoor hangt. Zo weten we bijvoorbeeld de volgende zaken:

BYD > Tesla

Elon Musk en zijn EV-bedrijf blijven in de hoek waar de klappen vallen. Tot nu zijn er dit jaar maar 119.013 nieuwe Tesla’s verkocht in Europa. Vorig jaar waren er dat tussen januari en juli nog ruim 60.000 meer! Nog pijnlijker: de Chinese rivaal BYD – het merk dat eerder nog werd uitgelachen door Musk – is groter in Europa dan Tesla. Het bedrijf is dit jaar goed en wel geland in ons continent. Afgelopen maand verkocht BYD dan ook meer auto’s in Europa dan Tesla (13.503 om 8.837).

VAG: Cupra is Seat voorbij

Bij de VW Groep is Volkswagen natuurlijk de grote man, gevolgd door Skoda en Audi. Hierna vinden we Cupra. De vroegere sportbadge van Seat is zijn moederbedrijf goed en wel voorbij in Europa. En het verschil gaat ook alleen maar groter worden als het zo doorgaat. Cupra noteert een plus van 36,8 procent ten opzichte van vorig jaar en Seat een verkoopdaling van 23,9 procent.

Stellantis: Zei je dat het slecht ging bij Alfa?

Als we de internationale berichtgeving moeten geloven, staat Alfa op het punt van omvallen. Kijken we naar de verkopen in Europa, dan is Alfa juist lekker bezig. Het merk noteert de grootste verkoopstijging (34 procent) in vergelijking met vorig jaar van het hele concern. Lancia/Chrysler noteert daarentegen desastreuze cijfers: van 27.684 verkopen in 2024 naar 7.401 in 2025.

Nederlanders en hun gekke Kia’s

Al maanden aan een stuk domineert Kia de Nederlandse verkooplijsten. Dat komt vooral door de EV3 en Picanto. In de rest van Europa loopt een stuk minder warm voor de nieuwe modellen. Kia verkocht zelfs minder auto’s in de eerste zeven maanden van 2025 (314.535 auto’s) dan in de eerste zeven maanden van 2024 (328.984 auto’s).