Omslagpunt naar de diesel ligt tegenwoordig bizar hoog

Wederom een deuk in de aangetaste reputatie van de zelfontbrander.

De dieselauto heeft jarenlang van veel voordelen kunnen genieten, maar sinds enkele jaren is deze brandstofmotor zeer uit de gratie van de consument aan het vallen. Iedere maand, zo niet iedere week, horen we over nieuwe maatregelen tegen dieselauto’s die niet voldoen aan de Euro6-normen. Steden verbieden diesels, fabrikanten droppen de zelfontbrander massaal uit het gamma en ook de literprijs zit in de lift. Nu blijkt dat een van de weinige overgebleven voordelen, de lagere kosten voor mensen die jaarlijks veel kilometers rijden, eveneens als sneeuw voor de zon aan het verdwijnen is.

Althans, dit staat in een recent onderzoek van ALD Automotive. In een whitepaper, genaamd “Een nieuwe kijk op dieselauto’s“, schrijft het bedrijf dat verschillende factoren stevig bijdragen aan een steeds hoger wordend omslagpunt voor de ‘total cost of ownership’ (TCO) van diesels. Alle verschuivingen van de laatste jaren, die in het nadeel zijn van de zelfontbrander, hebben ALD gemotiveerd een analyse te doen om uit te vinden hoe de TCO van dieselauto’s nu precies is veranderd.

U kent de grafieken wel, waarin de kosten van diesel- en benzineauto’s met elkaar worden vergeleken op basis van de kilometers die op jaarbasis worden gereden. De meeste consumenten zijn er waarschijnlijk nog van overtuigd dat het omslagpunt nog ergens tussen de 25.000 en 30.000 kilometer per jaar ligt, maar uit de analyse van ALD blijkt dat dit helemaal niet meer klopt. Sterker: het omslagpunt is inmiddels bijna verdubbeld.

Volgens ALD is het vandaag de dag in bijna alle gevallen gunstiger en voordeliger om een benzineauto te verkiezen boven een diesel. Het bedrijf heeft berekend dat het omslagpunt waar een dieselauto goedkoper dan een benzineauto wordt, tegenwoordig niet meer op 35.000 kilometer, maar op 47.000 kilometer ligt. ALD heeft dit cijfer bepaald door leasetarieven en werkelijk verbruik als uitgangspunten te nemen.

Naast de hierboven besproken factoren dragen ook de stijgende literprijzen, de lagere restwaarde, de aanschafwaarde en afschrijving, de wegenbelasting en verzekering en ook de kosten van reparatie en onderhoud bij aan de steeds duurder wordende dieselauto. Het bedrijf zegt wel dat het omslagpunt per merk en model kan afwijken. Daarbij is het ook zo dat kleinere auto’s harder getroffen worden en het omslagpunt bij hen nog hoger ligt. Hieronder bekijk je twee voorbeelden uit het onderzoek.