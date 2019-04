De leukste autogerelateerde 1 april-grappen van 2019

Flauw? Maar natuurlijk!

Ieder jaar is het ook in autoland weer raak met de 1 april-grappen en ook in 2019 zijn de PR-figuren weer hard aan het werk geslagen om iets grappigs (of “grappigs”) te verzinnen. Hoewel we onder de indruk zijn dat er dit jaar iets minder streken zijn uitgehaald, hebben we alsnog een kleine verzameling kunnen opstellen. Hieronder bekijk je de hoogtepunten.

Toyota maakt de HiAce dakloos voor Australië

Met al zijn moordlustige beesten is Down Under wellicht de laatste plek waar je in een HiAce Cabriolet wilt rijden, toch leek het de PR-afdeling geinig een dergelijk project te presenteren. Het resultaat is weinig geslaagd, maar zal ongetwijfeld voor een ongelooflijke ervaring zorgen. Als hij echt was, dan.

Range Rover plaatst een laadpaal in de wildernis

Het is allemaal leuk en aardig dat er links en rechts laadpalen uit de grond schieten om alle elektrische auto’s van stroom te kunnen voorzien, door het nog altijd beperkte rijbereik kun je lang niet overal komen. Zeker als je een elektrische Land of Range Rover hebt, is het fijn ook naast het asfalt bij te kunnen laden. Op een berg in Schotland, bijvoorbeeld.

Met deze verf kun je je elektrische BMW ’s nachts opladen

“Sun down. Charge up,” zo schrijft het Beierse automerk. Door de revolutionaire technologie die in deze lak verwerkt zit, wordt je BMW i3 of i8 ’s nachts voor niets opgeladen. Handig, maar totaal nep. Jammer, anders hadden we weer euro’s kunnen besparen.

De Formule 1 wordt volledig elektrisch

Als we DriveTribe mogen geloven, dan wordt de Formule 1 binnen enkele jaren volledig elektrisch. Er mag dan wel een volledig elektrische formuleklasse zijn in de vorm van de Formule E, ook de Formule 1 schijnt zich over te hebben gegeven aan het idee. Sterker: Elon Musk heeft zelfs een team ingeschreven!

Hyundai maakt een N Roadster

Was dit maar waar. Klootzakken.

Fiat komt met de ‘Panda Hawaii Edition’

Voor ons Nederlanders is deze 1 april-grap niet heel relevant, tenzij je bekend bent met de televisieserie The Inbetweeners. In de serie rijdt Simon Cooper met een Cinquecento in een vergelijkbare kleurstelling. Voor het tienjarig bestaan van de show besloot Fiat deze Panda om te toveren. Nou, lachen, gieren, brullen!

De Ford Escort komt zowaar terug naar Europa

Als we Ford Van Bunningen mogen geloven, dan is onderstaande auto de naar Europa terugkerende Escort! Natuurlijk kijken we in werkelijkheid niet naar de wederopstanding van de Escort, maar naar het model dat momenteel in China op de markt wordt gebracht. Ach, dromen mag.

Bij Kahn Design kun je nu wel héél merkwaardige verf bestellen voor je auto

Een fantastische optie voor wispelturige figuren! Wie niet weet welke kleur zijn auto moet zijn, of in welke wrap hij precies gewikkeld moet worden, vindt in deze nieuwe verf van de tuner een goed alternatief. De zogenaamde ‘Electrically Customisable Paint‘ (ECP) kan namelijk aangepast worden via de app van het bedrijf. Geniaal!

Skoda’s nieuwe deurprojector werkt als een handige kalender

Ben jij net als ondergetekende vergeetachtiger dan een goudvis? Dan is deze optie van Skoda iets voor jou! In plaats van een of ander dom logo van het merk, heeft de Tsjechische fabrikant iets beters bedacht: het projecteert de taken die je die dag moet doen, op de grond.

Het Wereldkampioenschap Rally ontwikkelt techniek die co-piloten onnodig maakt

Tragedie voor alle bijrijders in de rallysport! Volgens de officiële social mediakanalen van het WRC wordt er over twee jaar, in 2021, een techniek geïmplementeerd die de coureurs de weg zal wijzen. Zeg maar dag tegen je baan.

MG heeft banden ontwikkeld die meerdere kleuren achterlaten op het wegdek

Als we de ‘professor van pigment’ van MG mogen geloven, dan worden alle auto’s van het merk voor beperkte tijd uitgerust met speciale banden, die door water oplosbare kleuren achterlaten op het asfalt. “With these fantastic tyres, we’re taking personalisation to a whole new level and allowing customers to show their true colours.” Juist.

BONUS: Elon Musk maakt een raplied voor de neergeschoten gorilla Harambe

“How do you do, fellow kids?” Elon Musk heeft zijn innerlijke meme-god niet lang geleden omarmd, hij is met volle overtuiging in zijn tweede jeugd gedoken. De voorvader van Tesla heeft schijnbaar niet alleen een Formule 1-team opgericht, hij heeft ook nog eens een rapnummer gemaakt voor de in 2016 omgelegde gorilla Harambe. Jammer genoeg blijkt deze “grap” wel waar te zijn, want het staat gewoon op SoundCloud.