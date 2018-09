Autoblog advies: de leukste warme hatchback voor €4.500

Op zoek naar het maximale aantal smiles per hour.

Koen is docent en onlangs van school gewisseld. Bij zijn oude werkgever kon Koen nog samen met zijn vriendin carpoolen naar het werk. Omdat de nieuwe school 30 kilometer de andere richting op is, is dat helaas niet meer mogelijk. Daarom is hij op zoek naar een leuke tweede auto. De auto moet wel bedrijfszeker zijn, geen oldtimer ofzo. Een leuke warme hatchback, graag. De auto moet elke ochtend gewoon starten. Hij moet niet te laat komen op zijn werk, alhoewel zijn leerlingen dat meestal geen probleem vinden! Hij heeft al wat rond gekeken naar leuke auto’s, maar weet nog niet waar hij nu écht voor gaat kiezen. Samengevat, Koen zoekt een uitzonderlijk leuke auto, die niet iedereen heeft. En met een beetje pit graag.

Huidige /vorige auto's: Mitsubishi Colt 1.3 Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 4.500 Jaarkilometrage: 15.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: 2e auto Gezinssamenstelling: 2 Volwassenen Voorkeursmerken /modellen: Peugeot 106 Rally, Suzuki Ignis Sport No-go modellen / merken: Volkswagen

Citroen C2 VTS 1.6 16v

€ 3.900

140.000 km

2008

De Citroen C2 is een beetje een vergeten hatchback. Het is in feite het sportieve broertje van de C3. In standaarduitvoering smoelt de C2 niet bijzonder, maar in de VTR, VTS en GT-uitvoeringen krijg je dikke bumpers en grote wielen die de uitstraling een zeer positieve boost geven. Het is echter van belang om te kiezen voor de VTS en de VTR te laten staan. De VTR heeft 110 pk en een gerobotiseerde handbak, die voor een traumatische ervaring kan zorgen. De VTS heeft 125 pk, een feller karakter en een handbak. Dus altijd voor die gaan. In het budget kun je kiezen voor de leukste exemplaren van na de laatste facelift. Veel staan er overigens niet te koop.

Fiat Panda 100HP (169)

€ 4.500

90.000 km

2007

De Panda 100HP was voor Fiat een poging om een leuke, vlotte rijdersauto te maken, zonder dat het te gek werd. Een paar jaar later beseften ze dat dit veel beter gedaan kon worden met een sausje van Abarth. Vandaar dat de auto niet een lang leven was beschoren. De Fiat Panda 100HP heeft een 1.4 dubbelnokker met 16 klepjes en je raadt het nooit: 100 pk! Ondanks dat de motor een kabaal maakt en het onderstel behoorlijk hard is, merk je meteen dat het geen hele snelle jongen is. Zeker als ‘ie wat vol beladen is merk je het direct. Naast het leuke uiterlijk heeft de Panda 100HP een heel groot voordeel: lage kosten. Het verbruik valt mee, het gewicht is erg laag, onderhoud is voordelig en de afschrijving is ook redelijk laag.

Ford Fiesta ST

€ 4.500

160.000 km

2006

Bij Ford kun je heel veel kanten op. De eerste die naar boven komt is de SportKa. Een bijzonder leuk stuurmansautootje dat aantoont dat pk’s niet enkel verantwoordelijk zijn voor de rijdersvreugde. Een vierde generatie is ook mogelijk, maar dan zit je vast aan exemplaren met zeer hoge kilometerstanden en heb je geen leuke uitvoering. Daarom raden we ditmaal een Fiesta ST aan. Eigenlijk is dit een van de laatste échte klassieke hot hatches. Gewoon een dikke motor (uit de Mondeo), strak onderstel en een lekker dik voorkomen. De motor is niet bovengemiddeld hitsig, alhoewel een open luchtfilter en uitlaat van Mountune een hele hoop goed kunnen maken. In Nederland werden ze geleverd met de strakke 17″ wielen, check of deze er ook onder zitten, want sommige eigenaren hebben die prijzige wielen al een keer van de hand gedaan en er generiek imitatiespul ondergezet.

Renault Clio Renault Sport 172

€ 4.250

155.000 km

2002

De Clio lijkt voor een groot gedeelte op de Ford Fiesta. Het interieur voelt minder degelijk aan en de zitpositie is werkelijk lachwekkend, maar die fantastische motor maakt bijna alles goed. Onderin sleurt ‘ie er al lekker aan (mede dankzij het lage gewicht van de Clio), maar eenmaal op toeren is het een zeer rappe hot hatch. Natuurlijk, op de Autobahn heb je de grootst mogelijke moeite met een Mercedes E200, maar op een bochtige B-weg kun je het een raszuivere sportwagen zeer lastig maken. Qua aanbod staan er veel ‘gemodificeerde’ exemplaren tussen, probeer voor zo origineel mogelijk te gaan. Dat is altijd goed voor de restwaarde. Bekijk hier het aankoopadvies van de Renault Clio II.

Mitsubishi Colt CZT (Z30)

€ 4.500

125.000 km

2007

Een warme hatchback die vaak vergeten wordt. Eigenlijk ten onrechte, want ook deze auto heeft zo zijn charmes. Dat komt vooral door de potente motor die dwars voorin ligt. Deze 4G15 motor wordt bijgestaan door een turbocompressor die 150 pk levert. Dat is nog maar het begin, want deze typisch Japanse motor is relatief eenvoudig te kietelen naar meer vermogen. 200 pk is geen enkel probleem. Nog een voordeel is dat ze relatief modern zijn. Zeker ten opzichte van de Fiesta en Clio merk je dat deze auto een volle generatie jonger is. Laatste voordeel: het is een Nederlands product! Het complete aankoopadvies kun je in deze video bekijken.

Suzuki Swift Sport

€ 4.500

125.000 km

2009

Stiekem is dit een auto die bij veel AB-adviezen ertussen staat en dat is volkomen terecht. De Suzuki Swift Sport is een junior-GTI pur sang, misschien nog wel beter dan zijn snellere opvolger. De atmosferische 1.6 motor moet je flink op toeren houden, maar net als de motorfiets-motoren van het Japanse merk doen ze dat met verve. Ook qua rijden is deze auto een feestje. Nee, in absolute termen is dit geen heel snelle auto. Het is wel een loepzuiver gooi- en slijtwagentje. Dat heeft als voordeel dat je alle sensaties en lol hebt, zonder direct je rijbewijs kwijt te raken.

YOLO: Lancia Delta HPE HF Turbo i.e. (836)

€ 4.500

255.000 km

1995

Mocht je op zoek zijn naar een unieke hatchback, dan is dit je kans. Volgens ondergetekende is het nog altijd de fraaiste snelle hatchback. De HPE is al geweldig strak en de HF Turbo doet daar een paar visuele pracht-schepjes bovenop. Het is wel een Lancia uit de jaren ’90 met tweeën-halve ton op de klok, dus het YOLO-keurmerk is op zijn plaats. De turbomotor is heerlijk ouderwets: onderin gebeurt er niet zo veel en reageert de motor wat traag, maar eenmaal voorbij de 3.500 toeren gaat ie er als een malle vandoor. Ook is het een van de best klinkende viercilinder turbomotoren. Daar kunnen de huidige downsize-torretjes niet tegenop.

