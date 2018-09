Viert feest! Allereerste AMG van Mercedes is 25 jaar oud

De vlag kan uit.

Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat de Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt van start ging. Dit weetje op zich is niets om over naar huis te schrijven, maar een van de auto’s die er tijdens die editie van de beurs werd onthuld is dat wel. We spreken natuurlijk over de allereerste keer dat Mercedes-Benz en AMG de handen ineensloegen voor een volwaardig samenwerkingsproject.

In de negende maand van het jaar trokken Mercedes en AMG gezamenlijk de doeken van een auto waaraan ze grondig hadden gewerkt. Het absolute topmodel voor de toenmalig nieuwe C-Klasse werd warm onthaald. Met goede reden, want de krachtige C-Klasse was niet alleen op uiterlijk gebied een fijne machine. Wie achter het stuur kroop, kon nu ook in het dagelijks leven genieten van de gecombineerde race-ervaring van AMG en Mercedes.

Dat de Mercedes-Benz C 36 AMG goed in de smaak viel, bleek na enkele jaren al snel uit de productieaantallen. In ongeveer drie jaar tijd werd de auto liefst 5.221 keer gebouwd. Hiermee was hij misschien tien keer minder zeldzaam dan de legendarische 190E Evolution II, hij wist praktisch dezelfde ervaring aan te bieden aan veel meer klanten; een stap in de goede richting naar grootschalig succes.

In de basis was de C 36 AMG een simpele C 280. De wereld staat destijds nog niet op zijn kop, dus hebben de naamplaten daadwerkelijk een verband met de motorinhoud. De C 280, bijvoorbeeld, heeft een 2,8-liter zescilinder. Omdat AMG een krachtigere motor in het vooronder van de C 36 AMG wil zien, wordt de 3,2-liter van de E 320 erbij gepakt. Dit blijkt nog niet voldoende, dus besluiten de ingenieurs de cilinders en zuigers te vergroten met respectievelijk 1,1 millimeter en 6,4 millimeter. Als gevolg groeit de motorinhoud met 0,4 liter, waardoor we uitkomen op een zes-in-lijnmotor met een inhoud van 3,6-liter. Het vermogen stijgt naar een respectabele 280 pk.

Afgezien van de door AMG aangepaste motor, pakken de makers van de C 36 AMG allerlei onderdelen van andere Mercedessen om hun creatie te verbeteren. Zo komt de krukas van een 3,5-liter dieselmotor en heeft hij op de vooras remmen van de SL 600. Op de achteras vinden we juist de remmen van een E 420. Daarnaast wordt de wagen bejubeld om zijn viertraps automaat. Je kunt het je tegenwoordig niet meer voorstellen, maar in 1994 was Auto Motor und Sport lyrisch over de transmissie. Zo schreven ze:

“It shifts quickly and unobtrusively, immediately reacts to kickdown and thanks to the selector lever surround it boasts effortless manual gear changes. On winding routes not only can this enhance the joy of driving; it can also increase the harmony of motion.”

Na de C 36 AMG, die overigens in 1996 aangewezen wordt als Safety Car in de Formule 1, zoeken de Duitsers het hogerop met hun motoren. In plaats van een zes-in-lijn krijgt de opvolger van de eerste auto van Mercedes en AMG een heuse achtcilinder. Deze V8 komt te liggen in de C 43 AMG. Niet veel later, in 1999, wordt AMG officieel onderdeel van Mercedes. Hoewel AMG daarmee in handen komt van de Duitse autofabrikant, duurt het tot 2005 voordat we te maken krijgen met het Mercedes-AMG zoals we het nu kennen. Inmiddels is de divisie uitgegroeid tot een aanzienlijke speler binnen het concern. Er zijn meer dan 50 modellen die het label dragen.

Meer lezen over AMG? Klik HIER voor de geschiedenis van het logo.