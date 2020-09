Verbeterde Hyundai i30N heeft nu meer power! - Autoblog.nl

De verbeterde Hyundai i30N is zo net even wat lekkerder dan voorheen.

De Hyundai i30N was een van de automotive verrassingen van 2017. Een goede Hot Hatch bouwen is nog best lastig. Dat niet alleen, je moet ook precies het goede positie in het segment vinden. Tussen een brave Golf GTI en een uitbundige Honda Civic Type-R zit natuurlijk een enorm gat.

Verbeterde Hyundai i30N

Qua gebruiksvriendelijkheid lijkt de i30N op de Golf GTI, maar de prestaties staan op een hoger niveau. Ook is het onderstel aanzienlijk capabeler. Dus meer een Mégane R.S.-concurrent, maar dan iets minder hardcore. Een prima mix, zo bleek. Nu is het echter tijd voor de verbeterde Hyundai i30N.

Hyundai ‘lekte’ al wat details omtrent deze auto de afgelopen week, dus het meeste zal jullie bekend in de oren klinken. De facelift van de reguliere Hyundai i30 (en i30 N-Line) is inmiddels al onthuld en nu is het de beurt aan de verbeterde Hyundai i30N.

Gesmede lichtmetalen velgen

Aangezien Hyundai al meer dan 25.000 exemplaren van de i30N verkocht heeft, zijn ze voorzichtig te werk gegaan. De verbeterde Hyundai i30N is net als de gewone i30 even iets scherper getekend dan voorheen. De neus is strakker en de koplampen hebben een nieuw LED-patroon.

Erg fraai zijn de 19” grote lichtmetalen velgen. Deze wielen zijn gesmeed, iets wat in deze klasse niet veel voorkomt. Sterker nog, ook bij veel duurdere auto’s krijg je vaak gegoten velgen. Het voordeel van gesmede velgen is dat ze lichter en sterker zijn. Het onafgeweerde gewicht is ook nog eens lager.

Performance Package

Voor die 19” velgen heb je overigens wel het Performance Package nodig. Dan zijn de velgen meteen voorzien van kleverig Pirelli P-Zero-rubber. De banden zijn specifiek door Pirelli voor de i30N ontwikkeld. Ook krijg je dan een elektronisch sperdifferentieel.

Interieur verbeterde Hyundai i30N

Ook in het interieur zijn er een paar wijzigingen, zij het subtiel. Het gaat voornamelijk om nieuwe elektrische hulpsystemen. Gaaf detail zijn de blauwe accenten op de gordels. Het is nu ook mogelijk om de N-Sportstoelen te bestellen op de i30N.

Deze wegen 2,2 kilogram per stuk minder dan de reguliere sportzetels. Ze zijn bekleed in een combinatie van leer en alcantara, uiteraard met blauwe stiksels. Tikkeltje kitsch, maar wel geinig: de ’N’ in de hoofdsteunen is verlicht.

Meer vermogen

In technisch opzicht verandert er minder met de verbeterde Hyundai i30N. Voor het eerst is er een N DCT-automaat leverbaar. Dit is een transmissie met dubbele koppeling en heeft acht versnellingen. De handbak heeft 6 voorwaartse verzetten.

De instap-i30N heeft 250 pk en 353 Nm tot zijn beschikking, maar de i30N Performance is wat krachtiger geworden: 280 pk en 392 Nm heeft deze nu onder de kap.

Sneller

Dankzij de extra kracht is de verbeterde Hyundai i30N een stuk sneller geworden. De 0-100 km/u sprint duurt nu nog maar 5,9 seconden, in plaats van 6,2. Je kan kiezen in zeven kleuren, waaronder Performance Blue. Wanneer je de i30N kunt bestellen en wat deze gaat kosten, is nog niet bekend.