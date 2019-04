Mercedes heeft plannen met stoere rakker

De perfecte auto om verkeersdrempels mee te trotseren.

Crossovers heb je in alle soorten en maten. In sommige gevallen moet je drie keer kijken of het wel degelijk een ‘crossover’ is en niet een conventionele hatchback. Die gedachte leek niet geheel ongeplaatst bij de Mercedes-Benz GLA. Die was een halve centimeter langer, 0,8 centimeter breder en slechts 5,4 centimeter hoogte. Tel daarbij op dat de GLA erg veel leek op de A-Klasse en het was lastig om te bepalen was wat de meerwaarde van de auto was.

Er is inmiddels een nieuwe A-Klasse en de nieuwe GLA zal niet lang op zich laten wachten. De huidige GLA is niet meer te configureren op de website van Mercedes-Benz. Dat is een teken dat een de opvolger klaar staat. De GLA krijgt echter ook een extra variant, de GLB. Deze auto wordt gepositioneerd boven de GLA, mede dankzij het feit dat de auto (eventueel) plaats biedt voor zeven personen.

De komst van de GLB is vandaag door Mercedes-Benz bevestigd. De auto is net zo Duits als de Audi TT, Porsche Cayenne en BMW X5. Net als die ‘Duitse’ auto’s staat de fabriek namelijk niet in Duitsland. De GLB zal van de band rollen in Peking (thuismarkt) en Mexico. De productie van de GLB start aan het einde van dit jaar. Rest nu alleen nog de eerste beelden van de productieversie, want de GLB die wij zagen op Shanghai was officieel nog een concept. Het is niet bevestigd, maar reken op een officiële introductie op de IAA in Frankfurt.

