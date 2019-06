In beeld: Toyota’s enige echte hypercar

Hier is 'ie dan.

Nadat Aston Martin afgelopen vrijdag onthulde dat het met de Valkyrie zal deelnemen aan de nieuwe “hyper sport” klasse van het World Endurance Championship (WEC), volgde niet veel later ook Toyota met de mededeling dat het een hypercar zal klaarmaken voor deze nieuwe klasse. Onlangs heeft Gazoo Racing beelden van zijn supersportauto gedeeld, waarop hij voor het eerst in actie is te zien op het circuit.

Het is geen verrassing dat Toyota Gazoo Racing de hypercar uitgerekend zondag in beeld heeft gebracht. Toyota verscheen zaterdag met twee LMP1-auto’s aan de start van de 24 uur van Le Mans en won de afsluiter van het zogenaamde ‘Super Season’ voor de tweede maal op rij. Toyota’s hypercar, de GR Super Sport Concept, is gebaseerd op de TS050 Hybrid en heeft zodoende ook zijn hybride THS-R aandrijflijn.

In de TS050 Hybrid is deze aandrijflijn, bestaande uit een 2,4-liter V6 en twee elektromotoren, goed voor pakweg 1.000 pk. Wanneer de aandrijflijn zal debuteren in de nieuwe hypercarklasse, als onderdeel van de vooralsnog naamloze raceauto, zal het vermogen worden teruggedraaid naar maximaal 750 pk. Het richtgewicht van de wagen bedraagt 1.100 kg. De combinatie zal op Le Mans goed zijn voor rondetijden van 3:30 minuten, wat ongeveer 15 seconden trager is dan de snelste tijden die werden gereden met de machtige LMP1-auto’s van nu.

In de video is de hypercar van Toyota kort te zien in enkele fragmenten. De CEO van het merk, Akio Toyoda, petrolhead in hart en nieren, was de aangewezen persoon om de auto aan de tand te voelen.