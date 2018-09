Dit zijn 7 fenomenale schetsen van een AB-lezer

Genieten op de zaterdagmiddag.

Eigenlijk wordt onze fotowebsite, Autojunk.nl, vrijwel exclusief gebruikt om de toffe platen die jullie hebben geschoten, te delen. Echter, zo nu en dan plaatsen enkele gebruikers foto’s van de tekeningen die ze zelf hebben gemaakt. Toegegeven, deze zijn niet altijd even goed gelukt, maar bij sommige gebruikers hebben we te maken met ware meesterwerken.

AB-lezer @ndrcars behoort tot het kleine rijtje tekenaars waarvan we overtuigd zijn dat ze een gouden penceel hebben. Sinds enkele jaren plaatst hij de meest gedetailleerde tekeningen, van allerlei verschillende soorten auto’s. Hieronder hebben wij onze 7 favorieten geplaatst.

Chevrolet Corvette C2



Er gaat niets boven een klassieker, zeker als het een smakelijke bak uit de Verenigde Staten is.

Motorblok Nissan 350Z



Naast auto’s tekent de AB-lezer af en toe ook iets anders. Dit motorblok van de Nissan 350Z is daar een fraai voorbeeld van.

Peugeot Instinct Concept



Niet alleen productieauto’s moeten eraan geloven, ook de studiemodellen worden getekend.

Audi A1 Quattro en RS6



Een beeldschoon Audi-duo, mét Nederlandse kentekens.

Mercedes-AMG GT-R



De tekenaar doet ook zijn best voor de lezers die zich niet per se kunnen vinden in obscure auto’s, motorblokken en studiemodellen.

Pagani Huayra



Interessant feitje over deze tekening: het is een negatief!

Spyker C8 Preliator



Naar eigen zeggen heeft de tekenaar meerdere kopieën van deze tekening verkocht. Dit betekent dat hij meer exemplaren heeft getekend dan Spyker heeft geproduceerd.

