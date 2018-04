Deze Lamborghini Diablo GT is zeldzaam

Een Diablo met 280 km op de teller. Zeldzaam!

Zo nu en dan duiken er een aantal veilingspareltjes op. Denk terug aan deze speciale BMW M1 of F12tdf met een handtekening van Vettel. Om het weekend alvast in te luiden, hebben we er nog een gevonden voor je. Namelijk een Lamborghini Diablo GT met slechts 280 kilometer ervaring. Die brengt gegarandeerd veel geld in het figuurlijke laatje.

Om de Diablo GT te kennen, hoef je niet per se een gepensioneerde lezer te zijn. Integendeel, dit exemplaar stamt nog maar uit 1999. Van deze Lambo zijn slechts 80 stuks gebouwd, iets dat ook meeweegt voor de aanstaande veiling in Monaco. Degene die op 12 mei het meest geld meebrengt (digitaal of cash), wordt de nieuwe eigenaar van de betreffende Diablo GT.

De Diablo GT is een pure machine. In vergelijking met de bloedsnelle SV en uitgeklede GTR, is de GT-versie ideaal voor op de weg. Echter is het er nooit van gekomen, zo blijkt uit de kilometerstand. Aan de overheerlijke 6,0-liter V12 zal het sowieso niet liggen. Hij levert 575 pk en 630 Nm koppel. Bovendien geschiedt de aandrijving via de achterwielen. Daarmee is het de laatste, straatlegale Lambo met een combinatie van een V12 en RWD.

Hoeveel dit exemplaar precies moet opleveren, is momenteel niet duidelijk. Nog een maandje en dan weten we het.