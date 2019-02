Gasly rijdt zijn Red Bull wéér in de prak

Lekker gewerkt.

Pierre Gasly kent een wisselvallige start van het seizoen. De Franse Red Bull-coureur heeft tijdens de testdagen zeker een respectabel aantal rondjes gereden, maar vandaag beperkt hij zijn tijd in de auto. De teamgenoot van Max Verstappen vloog zojuist namelijk hard van de baan. Door de impact raakte zijn auto flink beschadigd.

Met nog bijna drie uur op de klok schoot de 23-jarige Gasly bij het uitkomen van bocht 9 van de baan. Hoewel hij aanvankelijk redelijk ongedeerd uit de auto leek te stappen, moest hij naderhand alsnog naar het medisch centrum voor de nodige controles. De Fransman was bezig met een racesimulatie.

Gasly has drifted off the track in turn nine, the quick right bend, and hit the techpro barriers hard #TJ13 #F1 #F1testinghttps://t.co/2vY2l3zExb pic.twitter.com/7YWePgkH9N — TheJudge13 (@thejudge13) February 28, 2019

Verschillende beelden op social media tonen aan dat de RB15 van het team met een behoorlijke vaart het rubber indook. De voor- en achterkant van de Red Bull raakten door de klap dusdanig beschadigd, dat het lastig te zeggen is of het team morgen nog in actie kan komen. Als de reparaties aan de enige auto van het team teveel tijd in beslag nemen, kan Verstappen (die morgen achter het stuur mag plaatsnemen) vrijdag wel eens in de problemen komen.

Het is inmiddels de tweede crash van Pierre Gasly. De voormalig Toro Rosso-coureur schoot vorige week ook al van het asfalt. Verstappen is vooralsnog crash-vrij. Gisteren schoot Sebastian Vettel in zijn Ferrari nog hard van de baan. De SF90 reed over “een object op de baan” en ging rechtdoor de bandenstapel in.