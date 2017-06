VT2 in Bakoe: Max Verstappen scheurt door, crasht

Geen probleem dat ontzettend lange rechte stuk.

Niks dan ach en wee’s voorafgaand aan de race in Azerbeidzjan vanuit het Red Bull kamp. Op het ontzettend lange rechte stuk zouden ze absoluut geen kans maken tegen de power van Mercedes en Ferrari. Maar in de eerste vrije training scoorde Red Bull opeens een verrassende 1-2. Ok√©, het feit dat Red Bull in tegenstelling tot de meeste anderen gebruik maakte van de zachtere bandencompound heeft ze daarbij ongetwijfeld geholpen. Maar dan nog…Het verschil van Max met Vettel op plaats drie was een dikke halve seconde.

Dus gingen we eens zitten voor VT2 om te kijken of de rest het wellicht rustig aan gedaan had in de eerste sessie. Het was tenslotte erg glad op de baan, dus de anderen vonden het wellicht niet direct verstandig om gung-ho te gaan.

Ook in de tweede sessie blijft het echteren glibberen en glijden in Azerbeidzjan. De ene na de andere coureur spint van de baan. Zowel de supersofts als de softs geven de auto’s kennelijk niet voldoende grip om de auto’s de bocht om te trekken. De onder vuur liggende Jolyon Palmer bewijst zichzelf geen goede dienst. Hij rijdt de muur in en beschadigd weer een Renault R.S.17. Het ongeluk zorgt voor een rode vlag.

Ook Max glibbert over de baan, maar hij is wel weer de snelste van het stel. En dit keer kunnen we het niet gooien op de banden, want de hele top-6 zet zijn snelste tijd op de supersofts. Daarbij zitten dus ook big guns als Vettel, Raikkonen en Bottas. Van de toppers zet alleen Hamilton zijn beste tijd op de (hardere) softs, maar hij is dan ook slechts tiende en een dikke seconde langzamer dan Max Emilian. De Brit maakt sowieso weer een lastige training door die doet denken aan Sochi. Ter illustratie: Perez eindigt met dezelfde bandencompound op P7.

Bij McLaren-Honda gaat de ellende ondertussen gestaag verder. De nieuwe motor achterin de MCL32 van Alonso geeft de geest. Alonso zegt op de radio slechts dit:

“Engine.”

Aan het eind van de sessie gaat Max er nog eens voor zitten, maar hij vergaloppeert zich en knalt de muur in. Ironisch genoeg verzekert hij zichzelf hiermee wel van de snelste tijd. VT1: P1. VT2: P1. We kijken alvast uit naar morgen en overmorgen.

De volledige uitslag:

1 Verstappen (supersoft)

2 Bottas (supersoft)

3 Ricciardo (supersoft)

4 Raikkonen (supersoft)

5 Vettel (supersoft)

6 Stroll (supersoft)

7 Perez (soft)

8 Kvyat (supersoft)

9 Ocon (supersoft)

10 Hamilton (soft)

11 Massa (supersoft)

12 Alonso (supersoft)

13 Sainz (supersoft)

14 Magnussen (supersoft)

15 Hulkenberg (soft)

16 Palmer (supersoft)

17 Vandoorne (supersoft)

18 Wehrlein (supersoft)

19 Ericsson (supersoft)

20 Grosjean (soft)