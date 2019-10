Deze Aston Martin DBS heeft 830 pk en loopt 340 km/u

Het is peperduur en eeuwig zonde.

In principe is tuning een perfect fenomeen. Een autofabrikant moet een auto ontwikkelen met een bepaald budget in het achterhoofd. Niet alleen de verkoopprijs, maar ook het ontwikkelingsbudget en de prijzen van alle onderdelen. Dit betekent dat een auto niet altijd zo goed is, als deze had kunnen zijn.

Zo heb ik dat mogen ondervinden bij mijn eigen auto: na het vervangen van de velgen, dempers en veren heb je een véél beter rijende automobiel. Maar dat is op zich logisch, de Obesitas Opel was bij lange na niet perfect toen die de fabriekspoorten verliet. Met de Aston Martin DBS Superleggera verwacht je dat onwillekeurig toch wel. Het is het topmodel van Aston Martin, wat van zichzelf al een zéér prestigieuze fabrikant is. Daar moet je in principe niet veel aan kunnen verbeteren.

Toch zag het Duitse Wheelsandmore wel degelijk punten ter verbetering bij de Aston Martin DBS Superleggera. Het gaat eigenlijk al fout met de kleur. Matzwart heeft eigenlijk nooit gestaan op een Aston Martin, dus ook niet op deze. Ga voor groen. Het eerste wat Wheelsandmore doet is uiteraard het monteren van nieuwe velgen. Het zijn gesmede velgen met een diameter van maar liefst 22″. Wellicht een maatje te groot. Ook zien ze er wel heel erg ‘aftermarket’ uit, alsof de DBS-eigenaar even een setje velgen nog had voor de winterbanden.

Maar er is meer! Wheelsandmore neemt namelijk ook de motor onder handen. Dankzij wijzigingen aan het motormanagement levert de biturbo twaalfcilinder maar liefst 830 pk! Qua koppel is er voldoende om de achterbanden te kwellen: dat is nu 1.030 Nm. Na de tuning bedraagt de topsnelheid 340 km/u. De motortuning kost 4.990 euro. De velgen inclusief Pirelli P Zero Nero banden kosten 12.900 euro. Alle prijzen zijn inclusief montage en BTW.