Drama: Tesla Model 3 weigert te openen bij vrieskou

Het gaat weer goed, daar aan de andere kant van de grote plas.

Jawel hoor, de Tesla Model 3 heeft weer prijs! De laatste tijd hebben we vrij weinig dramatische dingen over Tesla’s goedkoopste auto gehoord, maar een nieuwe vondst van eigenaren gooit abrupt roet in het eten. Als klap op de vuurpijl heeft zelfs de hoofdredacteur van de Tesla-lievende website Electrek het struikelblok bevestigd, want ook zijn Model 3 kampt schijnbaar met de problemen.

Wat is er nu precies aan de hand? Wel, verschillende Model 3-eigenaren hebben de laatste dagen van zich laten horen, omdat de deuren van hun auto’s niet willen openen in de vrieskou. Het is geen kwestie van de boel een beetje opwarmen, niet zeuren en instappen, want dat werkt simpelweg niet. Sterker: niet alleen de deuren, maar ook de ramen en de laadpoort weigeren te openen wanneer het vriest.

Het is nog niet precies duidelijk waarom dit nu precies bij de Model 3 gebeurt, want bij de andere Tesla modellen is tot op heden geen sprake geweest van een dergelijk probleem. Dit maakt het voor Model 3-eigenaren niet minder vervelend, want zij komen daadwerkelijk niet de auto in. De portierhendel, die aan de ene zijde ingedrukt moet worden om vervolgens aan de andere zijde uit te klappen, is al bij tientallen eigenaren vast blijven steken. Wanneer de hendel eindelijk uitklapt en het portier geopend kan worden, wil het raam veelal niet goed openen, waardoor de deur alsnog niet opengemaakt kan worden. Bij sommige auto’s is zelfs schade aangebracht.

De auto van tevoren via de app opwarmen schijnt overigens ook niet te werken. Na meer dan tien minuten vertelt de app dat de Model 3 op temperatuur (22 graden celcius) is, maar zelfs dan wil het nog niet goed lukken.

De reden dat dit alles niet eerder is aangekaart door eigenaren van een Tesla Model 3 is vrij simpel. Tesla is vorig jaar begonnen met het leveren van de Model 3, maar de auto is pas na de winter in koudere delen van de wereld terechtgekomen. Aanvankelijk is de Model 3 vooral geleverd in Californië en omstreken. Zodoende hebben eigenaren de problemen niet ondervonden, omdat het klimaat waarin de auto’s terecht zijn gekomen geen obstakel is geweest. Door de golf van kou die de afgelopen dagen door de noordelijke staten en provincies van de Verenigde Staten en Canada is gewaaid, hebben de eigenaren nu pas ontdekt dat de auto niet bestand is tegen het winterse weer.