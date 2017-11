Drie retesnelle Demons verwoest na flinke brand

De ironie..

De Dodge Challenger SRT Demon met maar liefst 840 pk werd eerder dit jaar aangekondigd. Ondertussen zijn we meer dan een halfjaar verder en kunnen klanten rekenen op de levering. Drie klanten zullen wat langer moeten wachten.

Een transportauto in de Amerikaanse staat Michigan vloog in de fik en ging in vlammen op. Het voertuig vervoerde op het moment van de brand onder andere drie Dodge Demons. De sportwagens konden niet meer worden gered. Foto’s, afkomstig van een inmiddels verwijderde post op het Hellcat-forum, laten de nasleep zien. De auto’s zijn niet tot de grond toe afgebrand, maar de beschadigde Demons zijn rijp voor de sloop.

Volgens het transportbedrijf lag de oorzaak bij één van de Demons. In de voorste auto zou door een elektronisch mankement brand zijn uitgebroken. Onderzoek moet uitwijzen of de claim van het transportbedrijf juist is.

Eén van de getroffenen zegt op het forum persoonlijk te zijn opgebeld door Dodge-topman Tim Kuniskis over het voorval. Er zullen drie nieuwe Demons worden gebouwd met een lager Voertuig Identificatie Nummer (VIN) dan de afgefikte auto’s.