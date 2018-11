Duizenden banen weg en fabrieken sluiten bij GM

Detroit ontvangt een keiharde klap.

General Motors (GM) heeft vandaag aangekondigd dat het een flink aantal ingrijpende veranderingen gaat doorvoeren. Hoewel dit op lange termijn positieve gevolgen moet hebben, kan het vanavond eigenlijk alleen als negatief worden geïnterpreteerd. Niet alleen worden er ruim 10.000 banen geschrapt, tevens sluit het bedrijf liefst zeven fabrieken in de komende twee jaar.

De aanpassingen zijn onderdeel van een grote herstructurering die in het leven is geroepen om de Amerikaanse autofabrikant het hoofd boven water te laten houden. Hoewel GM, waar niemand zijn telefoon mag gebruiken, recentelijk nog goede cijfers noteerde, heeft het bedrijf alsnog besloten om door te zetten. Dit is volgens de autobouwer namelijk noodzakelijk, wil het de komende jaren winst kunnen blijven maken. Door de kostenbesparingen moet GM liefst 6 miljard euro in de portemonnee houden. Dit geld wordt de komende jaren vervolgens geïnvesteerd in gebieden waar dat hoognodig is. Met name bij nieuwe technologieën voor autonome en elektrische auto’s loopt GM ver achter op de concurrentie.

Hoewel er vooralsnog geen exact cijfer is genoemd, zullen er om en nabij de 14.000 werknemers de deur worden gewezen. Dit komt overeen met ongeveer 15 procent van het volledige personeelsbestand. Tot deze duizenden werknemers behoren overigens een groot aantal managers. GM heeft laten weten dat niet minder dan een kwart van alle managementfuncties worden geschrapt.

Voor wat betreft de fabrieken waarvan GM de deuren zal sluiten, is nog weinig bekend. Wereldwijd betreft het zeven fabrieken, waarvan er liefst vier in de Verenigde Staten liggen. Een vijde fabriek in Noord-Amerika wordt eveneens gesloten. Deze ligt in Ontario, Canada. In drie van de vijf fabrieken in Noord-Amerika worden auto’s geproduceerd, de andere twee fabrieken produceren ondedelen. Het is nog niet bekend welke twee andere fabrieken gesloten zullen worden.

Met dank aan Luc voor de tip!