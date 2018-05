Het mysterie van een Saab 9-5 met über-diesel

Onomstotelijk een one-of-a-kind. En dat voor een zeer schappelijk bedrag.

Automerken hebben niet altijd het eeuwige leven. De laatste jaren hebben we van veel automerken afscheid moeten nemen. In veel gevallen was het eigenlijk eenvoudig te begrijpen. Een hoogbejaard modellengamma, bedaagde styling, te weinig geld voor nieuwe investeringen en een traag reagerend management team dat het zo lang mogelijk probeert te rekken. Wellicht dat het daarom nogal wringt dat Saab niet meer onder ons is. Dankzij Victor Muller duurde dit het integrale stervingsproces veel langer dan iedereen van te voren had kunnen voorspellen.

Op het moment dat General Motors helemaal klaar was met de koppige Zweden, nam Muller de hele handel over met Spyker. Het project was gedoemd om te mislukken, mede doordat General Motors dwarslag met het gebruik van de patenten. General Motors kapte weliswaar met Saab, maar wel op het moment dat er een compleet nieuw vlaggenschip op de planken lag. De nieuwe Saab 9-5 was namelijk zo goed als af, nadat de oude 9-5 het 13 jaar had uitgezongen. Afgaande op de Autoblog Auto van het Jaar verkiezing in 2010 was het ook nog eens goede auto. Kortom, dit kon nog wel eens een succesje worden.

We weten hoe het is afgelopen. Ondanks dat zijn er wel degelijk Saabs 9-5 van de nieuwe generatie gebouwd, verkocht én geleverd. De meeste zijn sedans, de Sport Estate werd wel geïntroduceerd, maar het was te laat voor officiële productie. Er schijnen er 27 pre-productiemodellen te zijn verkocht na het faillissement. Daarmee zou je kunnen stellen dat een 9-5 Sport Estate de meest zeldzame 9-5 is, maar niets is minder waar. De meest zeldzame Saab 9-5 is namelijk de auto die je ziet op deze foto’s.

Het is namelijk een Saab 9-5 TiD6. Kortom, een Saab met een zescilinder dieselmotor. Ik hoor u denken: “Maar die had Saab op dat moment toch helemaal niet?” Dat klopt, die hadden ze ook niet. Er was een 2.0 TiD (160 pk) en een 2.0 TTiD (190 pk). Dan rijst nu de vraag: waar kwam die diesel dan vandaan? Gezien enkele berichten uit de geruchtenmolen was het de bedoeling dat er van de Opel Insignia OPC ook een diesel versie kwam. Er waren al diverse automedia die berichtten over een 2.9 liter V6 turbodiesel met 245 pk en 550 Nm, wat deze Saab ook heeft. De motor is overigens ontwikkeld door VM Motori, een specialist op het gebeid van dieselmotoren.

Dankzij de financiële crisis en de beperkte verkoopkansen had General Motors met Opel de spreekwoordelijke keutel ingetrokken. De motor zou ook geschikt zijn om in de Cadillac CTS geleverd te worden, maar ook dit model bood te weinig verkoopperspectieven. Dat deze motor ook in de 9-5 past is vrij aannemelijk, want in basis deelt de 9-5 erg veel techniek met de Insignia. Daarmee is de cirkel rond. Op de concours d’elegance op Pebble Beach zul je enigszins uit de toon vallen, maar met deze Saab heb je toch een hele curieuze auto op de inrit staan.

De advertentie kun je HIER bekijken.