Deze X5 heeft gelukkig kleine nieren

Kijk, dit ziet er al veel beter uit.

De nieuwe X5 (interne code: G05) is al een tijdje geleden onthuld. Nog steeds is het lastig om te wennen aan het uiterlijk van de auto. De styling is nogal non-descript. Zowel van de zijkant als de achterkant is het voornamelijk een generieke crossover met een enorme hoop tierelantijntjes. Aan de voorkant domineren twee items: een nier links en en nog een nier rechts. Ze zijn echt gigantisch groot. Het is het automobiele equivalent van twee enorme steenpuisten boven je lip. Er zal wel over nagedacht zijn bij het favoriete merk van @Jaapiyo, maar ik sla (heel erg) graag even over.

Ook is de X5 nog niet in écht smakelijke uitvoeringen leverbaar. De ’40i’ is redelijk aardig, maar de rest zijn diesels en dus een gewaagde keuze. Een ton of meer in dode technologie steken: je moet het maar durven. Dus wat te doen als jouw vrouw (m/v) een crossover wil en jij een dikke BMW? Precies, zoek de laatste en de dikste van de vorige generatie uit. Die kun je zien op deze foto’s, geschoten bij de BMW dealer die in de stad resideert waar Max Verstappen vandaag gaat racen.

Ze hebben een X5 M (F15) bij de kladden gepakt en deze ‘smaakvol’ aangekleed. Mocht je het er niet mee eens zijn, de 2002 Turbo in 1973 vond men destijds ook veel te opvallend en dat is nu een van de gaafste auto’s ooit gebouwd. De auto is Alpinweiss met hoogglans zwarte ‘ShadowLine’ afwerking, volgens velen erg chic. De stickers herinneren je eraan dat dit een echt M-product is. Omdat de X5 M nogal een zware auto is, zijn de spiegels uitgevoerd in koolstofvezel. Het rode interieur is verder ook rijkelijk voorzien van het lichte, maar dure spul.

De motorkap is niet origineel, maar komt bij Mannhart vandaan. De velgen zijn historisch helemaal verantwoord, want ze zijn vervaardigd door AC Schnitzer. Je weet wel, de tuner die al in de jaren ’70 racete met de eerder genoemde 2002’s. Aan de achterkant zien we vier fiere Akrapovic-uitlaten die ervoor moeten zorgen dat de V8 net even wat lekkerder klinkt. Of de V8 ook meer vermogen levert is niet duidelijk, maar zowel Manhart als AC Schnitzer hebben uitstekende oplossingen voor je.