Verstappen baalt van uitblijven gevechten Alonso

Fighters want to fight.

De grote namen van de Formule 1 zijn nu al een tijdje hetzelfde. Hamilton, Vettel en Raikkonen bijvoorbeeld. Allemaal (voormalig) wereldkampioenen. Eentje die zeker niet in het rijtje mag ontbreken is natuurlijk Fernando Alonso. De tweevoudig wereldkampioen wordt door velen gezien als een van de beste racers aller tijden. Ook eentje met een bizar talent om het verkeerde team uit te zoeken. Met Renault werd hij twee keer wereldkampioen en hij reed voor topteams als McLaren en Ferrari, maar net wanneer ze hopeloos uit vorm waren.

Met name de laatste jaren waren niet om aan te gluren. Dat kwam niet door Alonso zelf, die trapte die overgewaardeerde Britse zeepkist naar posities die dat kreng niet waard was. Dat zorgde er ook voor dat een van de beste coureurs van het veld niet zoveel te maken kreeg met het aanstormende Nederlandse talent Max Verstappen:

Het is een beetje zonde. Ik heb nooit de kans gehad om tegen hem te racen. Natuurlijk, we hebben enkele seizoenen samen in de Formule 1 gereden, maar ik heb nooit echt een gevecht met hem gehad. Alonso reed vaak achteraan vanwege de issues die hij had met zijn auto.

Liever had Verstappen wel geracet tegen Alonso. Zoals het een ware racer betaamt, wil je je meten tegen de andere topracers. Kijk maar naar Hamilton, die er duidelijk lol in heeft om met Verstappen te mogen strijden om een positie. Dat had Verstappen ook willen doen met Alonso:

Dat is iets waar ik wel van baal. Ik heb tegen Seb geracet, ik heb tegen Lewis geracet. Dat was geweldig, maar helaas nooit tegen Fernando. In de tijd dat ik naar Formule 1 keek, was het Alonso die tegen Vettel en Hamilton racete. Natuurlijk is het leuk dat we tegelijkertijd racen, maar wel zonde dat we nooit gevechten op de baan hebben gehad.

Met een gevecht bedoelt hij waarschijnlijk op de baan, niet bij de weegschaal. Verder geeft Verstappen aan dat hij geen relatie met Alonso buiten de baan heeft, maar dat er wel altijd respect is geweest tussen de twee.

Hij is altijd super aardig tegen mij geweest en ik waardeer dat zeer.

Waarvan akte. Overigens is er nóg een Verstappen die enkele seizoenen gelijktijdig met Alonso F1 heeft gereden: Jos. In 2001 reed Alonso voor het achterhoedeteam Minardi, terwijl Jos Verstappen in de iets betere Arrows reed. In de meeste races wist Jos vóór Fernando te finishen.

In 2002 reden beide coureurs geen F1. Jos werd gepiepeld door de baas van Arrows, Tom Walkinshaw, die Heinz Harald Frentzen verkoos boven de Nederlander. Dat jaar werd Alonso klaargestoomd voor Renault F1. In 2003 maakten Verstappen en Alonso een comeback. Die van Verstappen was van korte duur, hij reed kansloos achteraan in een veel te langzame Minardi. Dat was meteen het laatste seizoen van Verstappen Senior. Dat terwijl Alonso in 2003 zesde overall werd met vier podiumplaatsen, waarvan één overwinning, waarna een indrukwekkende carrière volgde.