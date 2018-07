Audi krijgt design-les van een man die Horst heet

Typisch zo'n naam die je in Nederland niet veel tegenkomt.

Audi’s en design. Het weet de gemoederen in de comments altijd goed bezig te houden. Sommigen verafschuwen de behoudende stijl die het merk met de vier ringen aanhoudt, anderen smullen ervan. Sinds de komst van de ‘Single Frame’-grille in 2004 heeft Audi wat schroom van zich afgeschud. De modellen werden aanzienlijk opvallender. Het nadeel, ze leken en lijken wel erg veel op elkaar. In sommige gevallen is dat goed nieuws (Audi A8 bijvoorbeeld) maar in sommige gevallen wil je gewoon iets meer présence op de inrit.

Een goed voorbeeld daarvan is de Audi SQ5 (rijtest). Het is niet moeders mooiste. Het grote probleem is, de nieuwe SQ5 is èn niet echt fraai, maar ook absoluut niet indrukwekkend. Als je een ton stukslaat mag je meer verwachten dan de SQ5 (afbeelding boven) zoals deze standaard de fabriek uitrolt. Eigenlijk zijn er maar twee dingen die je dan kunt doen. Het eerste ding wat je kan doen is wachten op de Audi RS-Q5. Grote kans dat die auto er gaat komen. 2.9 Twin Turbo V6 uit de RS4 erin en klaar is Käse. De auto is nog niet aangekondigd, dus reken er maar niet op dat die auto binnenkort in de showrooms Daytona-grijs staat te wezen. Gelukkig is er een oplossing!

Niemand minder dan Lumma Design heeft eigenlijk best een goed alternatief. Lumma Design werd in 1987 opgericht door Horst Lumma. Normaliter houdt het bedrijf zich bezig met de meest wanstaltige bodykits. Althans, qua uiterlijk. Het is vaak veel te overdreven en kolderiek om echt mooi te noemen. Maar ja, ze doen daar ook marktonderzoek om te weten dat dit ‘design’ in de smaak valt bij het eerste (en het tweede) voetbalelftal van de plaatselijke FC. Kwalitatief zit het echter goed in elkaar. Het bedrijf is al jarenlang gespecialiseerd in het maken van bodykits.

Dus een combinatie van een foute tuner en een zouteloze auto kan alleen maar verkeerd aflopen, toch? Nou, eh, nee! Eigenlijk niet. Om heel eerlijk te zijn had het veel erger gekund. Lumma noemt het eindresultaat CLR 5S en het mag er zijn. De SQ5 werd voorzien van een behoorlijk geslaagde bodykit. De getunede SQ5 is ietsjes breder, maar niet op een komische wijze. Alle chromen onderdelen zijn nu zwart, wat in dit geval niet verkeerd staat.

Het grootste voordeel vinden we aan de achterkant. Lumma heeft namelijk besloten dat de SQ5 gewoon uitlaten nodig heeft, niet wat chromen frutsels die erop moeten lijken. De kleurstelling is gewaagd en moet je smaak zijn (Team Geel!), maar je kan hem vast in Gotlandgroen bestellen. Met cognac-kleurig leer en grijze velgen graag. Over vermogensstijgingen wordt met geen woord gerept door Lumma, maar ABT heeft meer dan 400 trappelende paarden klaarstaan voor de SQ5.