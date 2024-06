Eindelijk komt er weer een ECHTE Volkswagen (en snel ook!)

Het werd ook tijd voor een echte Volkswagen, eentje die nog snel komt ook!

Eigenlijk is Volkswagen een beetje een maf merk. Oorspronkelijk was het de bedoeling om heel Duitsland mobiel te maken. Een wagen voor het volk. Toen kwam Ferdinand Piëch en die besloot rond de jaren ’90 Volkswagen hoger te positioneren. Dat deed hij met bijzondere auto’s als de Passat W8, Phaeton, Touareg en diverse dure dikke Golfjes.

Als je nu kijkt naar de prijslijsten van Volkswagen, valt op dat ze alsnog niet écht goedkoop zijn. Een Golf 1.0 met handbak, wieldoppen en 1-zone climatronic kost je 34.990 euro. Een Volkswagen Polo met 1.0 MPI (dus ZONDER turbo), handmatige airco, telefoonvoorbereiding en vijfbakje kost je 26.990 euro. Het is wordt dus echt tijd voor een wagen van het volk.

Eindelijk een ECHTE Volkswagen

Goed nieuws: die komt er! Volkswagen heeft ons al een tijdje zitten teasen met de ID2 en de varianten daarop. De leukste daarvan is de GTI natuurlijk, maar uiteraard kunnen we een normale compacte en betaalbare Volkswagen zeer waarderen.

Gelukkig hoeven we niet lang te wachten, binnenkort kunnen we ‘m in het echt zien! Het goede nieuws stapelt zich op als we Andres Mindt mogen geloven. Aan Autocar verklapt de Duitse VW-designer dat de ID2 er komt en er beter uit zal zien dan de concept!

De concept-versie kon namelijk op veel goedkeuring rekenen van het publiek. Mede daardoor kon Mindt vasthouden aan het design, ook al wilden de bonentellers wat dingetjes veranderen (om zo kosten te besparen).

Meerdere varianten: ID2 X én GTI!

Dus goed: de ID2 komt dus binnenkort. De introductie zal nog dit jaar zijn. Volgend jaar start de levering al van de auto die moet gaan opnemen tegen de Peugeot e-208, Renault 5 en Mini Cooper Electric.

In 2025 kunnen we ook de eerste glimp opvangen van de ID2 X, een crossover-variant. Denk een soort T-Cross, maar dan elektrisch. Daarna komt de ID2 GTI, die verwachten we in 2026.

We hebben er eventjes op moeten wachten, omdat de Europese Unie de Euro 7-uitstootnormen heeft versoepeld. Daardoor koost. Volkswagen ervoor om nog eventjes wat langer Polo’s met plofmotor te verkopen. Met recht een bijzondere reden om nog eventjes te wachten.

