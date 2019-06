Sportiefste 8 Serie ooit is nu nog sportiever

Dichterbij een M8 GTE Le Mans racer zul je niet komen.

Het kan een beetje verwarrend zijn. Een tijdje terug werd de BMW M850i xDrive Coupé (G15). Een ruime, luxe en bizar snelle coupé met wat BMW M-goodies. Dankzij een dikke 4.4 liter V8 met dubbele turbo, vierwielaandrijving en een efficiënte automaat is dat een bloedsnel apparaat.

Vandaag kwamen daar twee varianten bij, de BMW M8 Coupé en de BMW M8 Competition Coupé. Beide zijn dankzij een dikke 4.4 liter V8 met dubbele turbo, vierwielaandrijving en een efficiënte automaat bloedsnelle apparaten. Ondanks de gelijkenissen op papier zal het karakter van de auto wezenlijk anders zijn. Lees: de M8, met name de Competition, zal aanzienlijk sportiever zijn. Net zoals dat bij de technisch gelijke M5 Competition het geval is.

Mocht je een M8 Competition willen die nog sportiever is, dan kun je je nu al wenden tot M Performance. Het is namelijk mogelijk diverse upgrades voor je M8 en M8 Competition te bestellen. Volgens BMW hebben ze de knowhow voor deze accessoires opgedaan met de M8 GTE raceauto’s. Zo is er een Carbon Package leverbaar, waarbij een heleboel onderdelen in koolstofvezel zijn uitgevoerd. Deze zijn allemaal met de hand vervaardigd. De kwaliteitseisen liggen desalniettemin erg hoog, want de eis van BMW was dat je met een M8 met M Performance Parts gewoon door de wasstraat kunt gaan. Hardware waar je wellicht meer aan hebt zijn de M Performance remblokken. Deze zijn rechtstreeks afkomstig uit de lange afstands-racerij en zijn beter geschikt om ‘in de bocht’ te remmen aldus BMW.

In het interieur kun je je kersverse M8 voorzien van en M Performance Pro stuurwiel dat eigenlijk een kunststukje op zich is. Het stuurwiel is voorzien van bijna alles: leer, alcantara, knoppen voor de bediening van de auto, koolstofvezel en schakelflippers. Om te zien of je het stuur wel recht hebt, is er een blauwe indicator. Verder zijn er items verkrijgbaar als een carcover, vloermatten en covers voor je lichtmetalen velgen.