Elektrische rijders zijn nog erger dan BMW-rijders?

Jij dacht dat BMW-rijders het ergste type automobilist was? Het kan nog erger! Insert elektrische BMW-rijders.

We blijven nog even in de BMW-bash hoek hangen op deze maandag. Ik bedoel. We zijn net lekker bezig, toch? Dit keer pakken we die irritante elektrische auto-bezitters erbij.

Onderzoek van Scrap Car Comparison, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het vergelijken van schadeauto’s, wijst uit dat BMW-bezitters de grootste narcisten zijn. Aan het onderzoek deden 2.000 automobilisten mee. Ze kregen een test voorgeschoteld die hun narcistische neigingen zou meten. BMW-rijders scoren het hoogst op de narcismeladder. Maar daar stopt het niet.

Elektrische auto’s en gepersonaliseerde kentekenplaten blijken ook het nodige ego met zich mee te brengen. Kan je nagaan als je iemand hebt die in een elektrische BMW rijdt.

Elektrische BMW-rijders zijn het ergst

Oei, oei, oei. Stuur dit artikeltje maar door via de app naar je maat in zijn BMW EV. Kan je lachen. Dat van die gepersonaliseerde kentekenplaten is wat minder van toepassing in Nederland. Jammer de bammer, want die gaan er ook niet komen.

De test die werd afgenomen, had 11 vragen en was bedoeld om vast te stellen of iemand kenmerken vertoont van een narcistische persoonlijkheid. De test meet zaken als een overdreven gevoel van eigenwaarde en een gebrek aan empathie.

Het gemiddelde score over alle 2.000 deelnemers was 10,46 op een schaal van 40. BMW-rijders trokken echter de meeste aandacht met een gemiddelde van 14,4 punten. Mercedes-rijders volgden met 12,3 en Honda-rijders scoorden met 12,0 als derde.

Waar zou jij dan moeten staan op deze narcismeladder? Nou, op basis van jouw auto kun je hier een invulling aan geven:

Top 10 narcistische automerken:

BMW – 14,4 Mercedes – 12,3 Honda – 12,0 Audi – 12,0 Fiat – 11,6 Toyota – 11,0 Hyundai – 10,5 Ford – 10,3 Mazda – 10,0 Opel – 9,7

Aan de andere kant van de narcistische schaal vinden we Volvo-rijders, die het met een score van 7,05 het rustigst zijn. Altijd weer die Volvo-rijders hè.

Elektrische auto’s = meer ego?

Wat wellicht nog verrassender is: elektrische auto’s zijn de echte “narcisten” onder de voertuigen. Bestuurders van EV’s scoren gemiddeld 14,18 punten, bijna even veel als BMW-rijders. Het lijkt erop dat de duurzame auto’s niet alleen goed zijn voor het milieu, maar ook voor het ego.

Gepersonaliseerde kentekenplaten

Voor de narcisten onder jullie is het maar goed dat Nederland niet aan de gepersonaliseerde kentekenplaten gaat. Bezitters van zo’n plaat (hoi Belgische lezers!) worden door het onderzoek duidelijk in verband gebracht met narcisme.

Bestuurders met een gepersonaliseerd kenteken scoorden gemiddeld 15,22 punten op de test. Dat is bijna twee keer zoveel als de 8,92 van de mensen met een standaardplaat.

Tot zover dit kwalitatieve onderzoek. Waarvan akte.