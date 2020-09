Elektrische Skoda Enyaq iV is de ID.4 op zijn Tsjechisch

ID.4 in het Tsjechisch is ID.čtyři, maar de automotive vorm genaamd Skoda Enyaq iV vinden wij relevanter en duidelijker. De elektrische Skoda-crossover is helemaal officieel.

We weten van SEAT dat er een el-Born aan zit te komen. Volkswagen is al met de ID.3 bezig en de ID.4 zal ook niet lang meer op zich laten wachten. Verder zal Volkswagen tijdig meer elektrische modellen op de markt brengen die qua specs op elkaar zullen lijken.

MEB-platform

En de reden daarvoor is het MEB-platform. Modulaire E-Antriebs Baukasten, wat Duits is voor modulair elektrisch aandrijvingsplatform. Dit betekent enorm veel flexibiliteit voor Volkswagen en al haar dochters, want het MEB-platform is de basis waarop iedereen mag bouwen.

Skoda Enyaq iV

Op de definitieve SEAT el-Born is het nog even wachten, dus tot die tijd is na Volkswagen het de beurt aan Skoda om na de budget-CITIGOe iV hun eerste bloedserieuze elektrische wapenfeit te presenteren genaamd Enyaq iV.

Dat wisten we al, want de schetsen werden vorige maand bekend en ook was de Enyaq vandaag nog in vol ornaat te aanschouwen. En Wouter heeft al een stukje mogen sturen in een ingepakte versie van de elektrische Skoda. Iets met gras voor voeten wegmaaien. Al is dat meer de schuld van lekkers en Skoda zelf dan van de collegae van ondergetekende.

Onthuld

Inmiddels is het inpakpapier overbodig want dít is de Enyaq iV in vol ornaat. De iV in Enyaq iV straat trouwens voor het elektrolabel van Skoda, voor de volledigheid. Omdat de naam eindigt met een ‘q’ is de auto bedoeld als een SUV/crossover, al houdt het geheel het midden tussen de VW ID.3 en een verlaagde Renault Scénic. De gigantische velgen helpen mee met die indruk.

Exterieur

De Enyaq zijn best te doen om niet van de daken te schreeuwen dat het een EV is. De velgen lijken op die van andere Skoda’s en ook de verdere styling is niks onbekends. Er is sprake van een grille, hoe functioneel die is valt echter te betwijfelen. Bij het lek vanmorgen werd al duidelijk dat Skoda een nogal BMW-esque invalshoek kiest, met ‘gespleten’ horizontale lamellen en kitscherige verlichting. Toch is het dan weer anders dan BMW dat de grille een soort 3D-stijlelement is. Een beetje vreemd, maar de illusie dat er een grille is helpt altijd met een conventionele manier van ontwerpen. Styling is altijd voor verschillende meningen vatbaar, voor zover mijne telt is het best een frisse verschijning die zoals gezegd goed in de toon valt met het niet-elektrische spul van Skoda.

Interieur

Van binnen is het min of meer hetzelfde verhaal. Het geheel doet denken aan de nieuwe Octavia en daarmee eigenlijk alles wat op het niet-elektrische MQB-platform staat. Blikvanger is het gigantische 13 inch grote scherm, gepaard met een digitaal display dat fungeert als tellers. De rest is geleend vanuit overige Skoda’s, dat is allemaal geen probleem. Er zijn tien thema’s voor het interieur, denk dan aan bijvoorbeeld ‘sportiviteit’ voor de Enyaq RS. Oh ja, die is er! Komen we zo even op terug. De interieurs van de Enyaq zijn samengesteld uit duurzame materialen.

Dikke specs

We hadden het al even over het MEB-platform wat de basis vormt voor de Skoda Enyaq iV. In basis lijken de specs daarom op die van de ID.3, maar Skoda gaat verder. Er zijn vijf beschikbare versies van de Enyaq, die zie je hieronder:

Samengevat: de reguliere versies starten met een basisversie genaamd 50. Deze heeft 340 km WLTP-actieradius met achterwielaandrijving en staat onderaan de prijslijsten. De instapversie heeft 109 kW (148 pk) en sprint naar de 100 in 11,4 seconden. Er zitten drie normale gradaties boven, met batterijpakket-upgrades naar 58 kWh voor de versie genaamd 60, 62 kWh voor de 80 en 77 kWh voor de 80x. Kracht gaat naar 132 kW (180 pk) en door naar 150 kW (204 pk) en 195 kW (265 pk). De sprinttijd gaat van 8,7 seconden naar 8,5 seconden en een nette 6,9 seconden voor de dikste normale versie. Alleen de 80x, de dikste, heeft vierwielaandrijving, de rest heeft zeer premium achterwielaandrijving. De actieradiusknaller is de 80, deze kan 510 km op één lading rijden.

Enyaq RS iV!

We zeggen reguliere versies, want hoezee! Skoda komt direct binnenvallen met een RS-versie van de Enyaq iV. Deze heeft met 82 kWh de dikste accu en is met 225 kW (306 pk) de sterkste. Ook 460 Nm is een lekker aantal, dit alles zorgt voor een sprint naar de 100 in 6,2 seconden. Qua actieradius valt de RS samen met de 80x op 460 km. De topsnelheid van 180 km/u valt tegen, maar goed, bij elektrisch is topsnelheid niet het hoogste cijfer. Hoe je een RS kunt herkennen is niet bekend, er zitten namelijk geen plaatjes van bij.

Ruimtewonder

Skoda staat bekend om hun ruime auto’s voor het segment. De Enyaq is niet anders: 4.649 mm lang, 1.879 mm breed en 1.616 mm hoog. Zoals Skoda zelf zegt: de binnenruimte is vergelijkbaar met een Kodiaq, terwijl de Enyaq korter is dan een Octavia. De auto is dan ook een soort kruisbestuiving tussen die twee. Omdat er geen tunnel hoeft geïnstalleerd te worden voor de assen in het interieur, is de auto ruimer wat dat betreft en heeft Skoda die ruimte gebruikt voor allerlei handige vakjes en opbergruimtes.

Simply clever

En ook de welbekende Skoda-knipogen zijn aanwezig volgens de slogan ‘Simply Clever’. De paraplu’s in de deuren, een ijskrabber die nu niet achter de laadklep maar in de kofferbak zit: u kent ze wel. De Enyaq doet ook slim met de laadkabel, door een schoonmaaksetje aan te bieden voor de laadkabel.

Founders Edition

Vrees niet: niet elke Founders Edition krijgt deze zwart/oranje kleurencombinatie. De Founders Edition is de ID.3 1st van Skoda, het zijn de eerste exemplaren die met een speciale badge worden uitgerust. Er komen 1.895 exemplaren van, een knipoog naar het jaar waarin Skoda opgericht werd. De Enyaq is dan ook het trotse wapenfeit van 125 jaar Skoda.

Tour de France

Ook leuk: Skoda is nog steeds hoofdsponsor van de Tour de France. Tourbaas Christian Prudhomme mag daarom vanaf nu al plaatsnemen in een Enyaq iV als ploegleidersauto. De auto is dan ook morgen (2 september) al in actie te zien in zijn rol als wielrenauto.

Prijzen en bestellen

Vanaf september, dus deze maand al, kun je een Skoda Enyaq iV bestellen. Deze zal dan geleverd worden in het begin van 2021, startend met de Founders Editions. De productielijn in het Tsjechische Mladá Boleslav is er klaar voor. De Enyaq iV gaat alles vanaf 39.990 euro kosten, uiteraard onder die magische 40.000 euro-grens. Prijzen voor de dikkere edities zijn nog niet bekend, maar worden dat zeer binnenkort.