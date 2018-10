Elon Musk, de “Nothing of Tesla”, koopt opnieuw miljoenen aandelen

De miljardair heeft nog geen behoefte om op te geven.

Elon Musk deinst niet terug voor een beetje confrontatie en commotie, zo hebben we ondervonden. Met name de laatste maanden probeert de Zuid-Afrikaanse Tesla-oprichter zijn rebelse status hoog te houden. Na een verloren strijd met de Amerikaanse beurswaakhond, de Securities and Exchange Commission (SEC), doet hij nu weer zijn best om bij ze op de radar te komen.

In een ogenschijnlijke poging de SEC nog meer te stangen, lanceerde Musk vannacht een tweet waarin hij schreef dat hij kort geleden afstand heeft genomen van zijn functietitels bij de Amerikaanse autofabrikant Tesla. Daarmee neemt hij de schikking die hij recentelijk met de SEC heeft getroffen op de hak. Musk werd er door de waakhond van beschuldigd de aandelenkoers van Tesla te hebben beïnvloed middels zijn twittertirades.

Musk heeft het echter niet bij een tongue-in-cheek tweet gehouden. Nee, uit een nieuwe melding van diezelfde beurswaakhond (SEC) is gebleken dat de topman van Tesla bijna tegelijkertijd voor miljoenen aan aandelen van zijn bedrijf heeft gekocht. Bij elkaar kocht Elon Musk meer dan 9,9 miljoen dollar aan T$LA-stock. Hiermee heeft de Zuid-Afrikaan ongeveer een vijfde (~20 procent) stuk van de volledige Tesla-taart in handen. Zodoende is Musk de grootste aandeelhouder van het bedrijf.