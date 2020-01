Enorme file op A29 door brand elektrische auto

Het zijn altijd die EV's weer!





Op de A29 is vanochtend een auto in de brand gevlogen. Nu gebeurt het vaker dat een auto vlam vat en zich gaat delen in koolstof en een hoop warmte.

Met elektrische auto’s is dat niet anders. Die kunnen ook gewoon vlam vatten. Het is niet ideaal, maar het kan voorkomen. Het grote nadeel is dt het blussen gewoon wat langer duurt. Daar was ook nu sprake van op de A29. Het ongeval vond plaats tussen het knooppunt Hellegatsplein en Barendrecht. Het ongeval zorgt voor een behoorlijke vertraging. Zo duurde het drie uur om een afstand van 14 schamele kilometers af te leggen.

Nu zou je zeggen: waarom duurt het zo lang? Volgens de ANWB is dat simpel. Een elektrische auto blussen kost nu eenmaal meer tijd, dan om het vuur te doven bij een auto met conventionele motor. Check hier een handige methode. Hoeveel tijd de brandweerlieden nog nodig hebben om de klus te klaren is nog niet bekend. Wel begint het verkeer weer langzaam op gang te komen.

Maar mocht je over de A29 rijden of de N217 bij Hoeksche Waard, houd dan even rekening met een kleine vertraging. Het is niet de eerste keer dit jaar dat de brandende elektrische auto onder de aandacht komt. Een paar dagen geleden zou er een elektrische auto een brand hebben veroorzaakt in het Noorse Stavanger. Dat bleek uiteindelijk om een Opel Zafira Diesel uit 2005 te gaan. In dit geval heeft de ANWB al bevestigd dat het nu in dit geval wel degelijk om een elektrische auto gaat.

Er staat een auto in brand op de #A29 richting Rotterdam, tussen het knp. Hellegatsplein en Barendrecht staat het zo goed als stil over 14 km. Daardoor ook files op de #N217. pic.twitter.com/UJumN0yAfy— ANWBverkeer (@ANWBverkeer) 13 januari 2020

Fotocredit: @vbarchetta via Autojunk. Foto is ongerelateerd aan bovenstaande gebeurtenis.