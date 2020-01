Unieke en briljante Lexus met V8 te veil

Hij is nog nu nog wel uniek, althans.





De Lexus LC kwam een aantal jaar geleden op de markt. Het is grappig hoe Lexus ogenschijnlijk het GT met grote motor recept met moeite kan toepassen. Soms hebben ze een enorme drol wielen, het andere moment een waar kunstwerk.

Met de LC500 en LC500h zit Lexus richting het laatste. Althans, als het aan ondergetekende is. De LC is namelijk een briljante GT: snel, comfortabel, luxe, prestigieus en duur. Het gave is dat het merk het op zijn geheel eigenwijze manier doet en dat dat goed lijkt uit te pakken. Sterker nog, Lexus bouwt nu auto’s in een categorie die Jaguar en Maserati vroeger domineerden, maar nu niet eens meer aanwezig zijn.

Het enige wat er aan ontbrak was een cabriolet. Nu is een auto voorzien van een te openen dak niet ideaal. De stijfheid wordt minder en het gewicht juist hoger. Omdat de Lexus LC meer een cruiser is dan een pure sportwagen, dus het karakter wordt er minder door aangetast. Sterker nog, waarschijnlijk is de Cabrio de LC die je wil hebben.

Mocht je de allereerste LC Cabrio willen hebben, moet je snel zijn. Deze wordt namelijk binnenkort geveild. Het gaat om editie 100001. Het betreft een Lexus LC500 (met atmosferische V8) in de kleur Structural Blue. Als je de voordeur open zie je de koolstofvezel afwerking met daarom op LC Inspriration Series Launch Exclusive 1 of 1. Kijk, dat is nog eens exclusief.

Het interim is gehuld in wit leder. Een tikje besmettelijk, maar in combinatie met de blauwe carrosseriekleur staat het waanzinnig cool. Daarnaast heeft deze Lexus LC de beschikking over een Zero Halliburton koffers. Ook een circuit cursus met de auto behoort tot de standaarduitrusting, evenals een fotoserie waarop te zien is hoe je auto in elkaar geschroefd is. Deze zeldzame Lexus wordt 17 januari geveild tijdens de Garett Jackson veiling.