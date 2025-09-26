Met deze crossover hoef je nooit meer de gore koffie van het tankstation te drinken

Koffieliefhebbers opgelet!

Mijn vader omschrijft nieuwe auto’s die dik in opties zit als auto’s ”waar alleen nog een koffiezetapparaat ontbreekt”. Nou pa, deze elektrische Opel Mokka heeft écht alles wat je nodig hebt in een auto. Ter ere van de Internationale Dag van de Koffie laat Opel de Mokka Electric ‘Coffee’ zien.

Vaak hebben dit soort ‘speciale versies’ een thermoskan met het logo erop of een paar koffie-opdrukken in het interieur. Maar Opel pakt het groter aan. Achterin de crossover is er een heuse koffiebar aanwezig. Er zijn twee apparaten om koffie te zetten in de Opel Mokka – eentje voor cups en eentje voor gemalen koffie – een melkopschuimer, koffiemolen, uitklopbak en koelkast. Zo ben je niet afhankelijk van de smerige automaatkoffie bij tankstations of Sumatra Dark Roast van de Starbucks die een fortuin kost.

Koffie!

Het mobiele koffiestation zit in een normale Mokka Electric en dus helaas niet in de opgefokte GSE. De normale elektrische Mokka heeft 156 pk aan vermogen. Dankzij een 54-kWh batterij kom je maximaal 403 kilometer ver. Tenzij er een loodzware koffiebar achterin staat, vermoed ik.

Het nadeel van de Mokka Coffee? Je kunt hem niet kopen. De marketeers van Opel noemen de auto ”uniek”, wat erop duidt dat er maar een crossover bestaat met de koffiezetapparatuur achterin. Diezelfde marketeers noemen de Coffee ideaal voor vakanties. Mijn vraag: als je ermee op vakantie gaat, waar laat je dan in hemelsnaam al je bagage?

Wel koffie in de auto maar geen Opel Mokka?

Als je nou heel graag een koffiebar in de bagageruimte wilt, zal Opel je best willen helpen met het inbouwen van zo’n barretje. Of je koopt een oude Fiat 500L en drinkt voortaan espresso’s.