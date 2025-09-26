Heet Volkswagen ID.Polo-broertje is verrassend goedkoop!

Waarom zou je nog voor een Polo gaan?
De Volkswagen Groep begint een nieuw offensief aan kleine hatchbacks. Nee, niet zo klein als de Up-familie, maar wel als de Polo. De elektrische ID. Polo komt volgend jaar al en wordt in Spanje gebouwd. Misschien kunnen we daarom deze VW beter een Cupra-broertje noemen dan andersom.
Want ook Cupra mag meedoen met de kleine hatchbacks. Skoda ook, maar zij bouwen er een crossover voor de Urban Family. Cupra’s inzending heet de Raval. Na een eerdere conceptauto bracht Cupra een gecamoufleerde showauto mee naar de IAA.
Over een prijs van de Raval wilde Cupra nog niets kwijt, maar de VAG sprak over modellen met een vanafprijs tussen de € 25.000 en € 30.000. Mijn verwachting was dan ook dat Volkswagen haar eigen Polo zo rond die 25k zou inzetten en de Cupra Raval het maar moest uitzoeken met een prijs tegen de € 30.000. Zoals vaker blijkt mijn verwachting niet te kloppen, al is dat deze keer positief voor Cupra-liefhebbers.
De richtprijs van de Cupra Raval
Cupra Nederland deelt vandaag een prijs waarvoor ze de Raval graag willen verkopen. Die richtprijs is ook € 25.000! De sportdivisie van Seat geeft er wel meteen bij aan dat de definitieve prijs van het productiemodel kan afwijken van deze richtprijs, maar goed: het begin is er!
Als het Cupra lukt om de Raval voor net zoveel geld te verkopen als VW doet met de ID. Polo, dan gaat de Volkswagen het zwaar krijgen. Zeker ook omdat de Raval als eerste van de MEB+-familie op de markt komt. Tevens stopt Cupra veel sportieve features al standaard in de hatchback. Denk aan een 15 millimeter verlaagd sportonderstel, progressive steering en ESC Sport-modus.
Voor wie nog wat geld overheeft en nog sportiever wil rijden, is er het ”ultieme sportieve topmodel” in de vorm van de Raval VZ. Hierbij groeit het vermogen naar 226 pk en krijg je nog veel meer sportonderdelen. De VZ heeft kuipstoeltjes, een DCC Sport-wielophanging, ESC Off-modus (hopelijk deze keer ook echt helemaal off), 19-inch wielen met brede banden en een elektronisch sperdiff.
Reacties
cdlop01 zegt
Kan ook makkelijk, er wordt bakken met geld verdiend aan EV’S, zoveel minder onderdelen, batterijen ook steeds meer betaalbaar. Daarnaast de inmiddels zeer eenvoudige afwerking van VW’S en is 25k eigenlijk nog steeds teveel.
leefvrij zegt
De Cupra Born was (1,5 jaar geleden) ook al een betere deal dan de ID3. Goedkoper, meer opties en ziet er ook beter uit.
reactief zegt
Smaken verschillen. De Cupra Born is mijn inziens altijd een ontzettend misvormde versie van de ID.3 geweest en dat lijkt hetzelfde te zijn voor deze Raval. Teveel frutsels om interessant te willen lijken, maar mist de basisschoonheid om het waar te maken.
Johanneke zegt
Ik kan mij herinneren dat autoblog er 1 als test had zonder cruise control.
Ik rij wel eens een id.3 en die heeft niet eens een achteruitrijcamera. Waarom is VAG daar zo pauper in? De 2019 e-tron die een familielid had had het ook niet. Sinds ik dat heb op mijn nissan uit 2006 wil ik niet meer zonder.
donjunior zegt
Dan moet je de juiste spec kiezen. Niet de goedkoopste uit de range rijden en dan gaan klagen dat bepaalde opties missen. In het begin hadden ALLE ID3’s gewoon een camera achter het logo.
Later is de PURE editie gekomen en hebben ze dergelijke zaken als optie toegevoegd. Dat degene van wie jij de auto leent die optie niet gekozen heeft kun je VW toch niet aanrekenen??
Idem voor die Audi van je familielid, dat zijn gewoon schrapers geweest die hem hebben samengesteld zonder camera en dan kom jij hier nu over klagen. Beetje bijzonder wel.
verdebosco zegt
We worden massaal voor de gek gehouden met de prijzen voor auto’s in Europa. Het kan allemaal veel goedkoper, zie China, zie de rijkdom van Musk, zie de grote prijsdalingen van de afgelopen tijd. Wij, kopers, hebben simpelweg het overtollige vet bij de Europese fabrikanten in leven gehouden.
Prijzen van rond de 10.000 euro zijn realistisch. Daar gaat het naartoe. Een dikke Mercedes voor 40 mille. Een Bentley voor 80 kE. That’s it. De marketing, inclusief de bladen en sites (ook gij AB), houdt de prijsillusie in stand. Doorprikken die zeepbel. Anders doet China het wel.
reactief zegt
Lol… wat een plaat voor de kop als je die bedragen die je noemt enigszins realistisch vind.
Neem jij ook genoegen met een jaarsalaris van 10k dan straks?
Robert zegt
Ik hoop alleen maar dat Cupra niet weer de fout maakt door bij de instapper bijvoorbeeld essentiële zaken als de cruise control weg te bezuinigen, zoals ze dat met de Cupra Born deden.
autodrome zegt
De hete adam van een Roemeens merk onder een Franse moeder(best verkopende merk in de EU), en de lagere prijs van Chinese merken doet de trend keren, auto’s gaan goedkoper worden. En idd, een EV heeft een veel lagere kostprijs, er wordt veel meer aan verdient m.a.w., dus kan de verkoopprijs lager.
mashell zegt
Kostprijs van materialen is niet helemaal de echte kostprijs. Voor EV techniek moet er nog flink geïnvesteerd worden. Dat hoort ook bij de kostprijs (verdeeld over alle auto’s die een fabrikant maakt). Het zijn dus dure tijden voor fabrikanten, ze moeten in EV techniek investeren maar kunnen door het niet hard zijn van de 2035 deadline de investeringen in verbrandingsmotoren nog niet op nul zetten.
reactief zegt
Is het echt zo dat er veel meer verdiend wordt? Waarom worden fabrieken dan stilgelegd door tegenvallende vraag? Kom eens met onderbouwing in plaats van maar roepen…