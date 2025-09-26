Heet Volkswagen ID.Polo-broertje is verrassend goedkoop!

Waarom zou je nog voor een Polo gaan?

De Volkswagen Groep begint een nieuw offensief aan kleine hatchbacks. Nee, niet zo klein als de Up-familie, maar wel als de Polo. De elektrische ID. Polo komt volgend jaar al en wordt in Spanje gebouwd. Misschien kunnen we daarom deze VW beter een Cupra-broertje noemen dan andersom.

Want ook Cupra mag meedoen met de kleine hatchbacks. Skoda ook, maar zij bouwen er een crossover voor de Urban Family. Cupra’s inzending heet de Raval. Na een eerdere conceptauto bracht Cupra een gecamoufleerde showauto mee naar de IAA.

Over een prijs van de Raval wilde Cupra nog niets kwijt, maar de VAG sprak over modellen met een vanafprijs tussen de € 25.000 en € 30.000. Mijn verwachting was dan ook dat Volkswagen haar eigen Polo zo rond die 25k zou inzetten en de Cupra Raval het maar moest uitzoeken met een prijs tegen de € 30.000. Zoals vaker blijkt mijn verwachting niet te kloppen, al is dat deze keer positief voor Cupra-liefhebbers.

De richtprijs van de Cupra Raval

Cupra Nederland deelt vandaag een prijs waarvoor ze de Raval graag willen verkopen. Die richtprijs is ook € 25.000! De sportdivisie van Seat geeft er wel meteen bij aan dat de definitieve prijs van het productiemodel kan afwijken van deze richtprijs, maar goed: het begin is er!

Als het Cupra lukt om de Raval voor net zoveel geld te verkopen als VW doet met de ID. Polo, dan gaat de Volkswagen het zwaar krijgen. Zeker ook omdat de Raval als eerste van de MEB+-familie op de markt komt. Tevens stopt Cupra veel sportieve features al standaard in de hatchback. Denk aan een 15 millimeter verlaagd sportonderstel, progressive steering en ESC Sport-modus.

Voor wie nog wat geld overheeft en nog sportiever wil rijden, is er het ”ultieme sportieve topmodel” in de vorm van de Raval VZ. Hierbij groeit het vermogen naar 226 pk en krijg je nog veel meer sportonderdelen. De VZ heeft kuipstoeltjes, een DCC Sport-wielophanging, ESC Off-modus (hopelijk deze keer ook echt helemaal off), 19-inch wielen met brede banden en een elektronisch sperdiff.