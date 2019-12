Deze knotsgekke auto’s neemt Mitsubishi mee

Zonde dat ze niet meer hun best doen, tegenwoordig.

De Tokyo Auto Salon staat traditioneel garant voor veel Japanse inbreng. Dat is voor de editie die binnenkort zijn deuren opent niet anders. De Tokyo Auto Salon laat zich het beste vergelijken met de SEMA in Las Vegas en of de Essen Motor Show. Iets minder keihard nieuws en meer vernieuwde modellen en tuning.

In plaats van compleet van compleet nieuwe modellen, zijn het ook varianten op een bestaand model bij Mitsubishi. Het zou dus vrij makkelijk zijn voor Mitsubishi om de modellen in productie te nemen. Dat zou niet eens zo heel verkeerd zijn, want het programma van Mitsubishi is behoorlijk uitgedund op het moment.

eK Cross Wild Beast

De eK van Mitsubishi is een zogenaamde Kei-car. Sterker nog, eK staat voor Excellent Keijidōsha. Wat betreft is de toevoeging ‘Wild Beast’ natuurlijk hilarisch. In feite hebben ze de uitrusting die normaliter op een Pajero rallyauto zit gemonteerd op de kleine hatchback. Ondanks dat de auto slechts voorwielaandrijving heeft, zitten er wel All Terrain banden op van Toyo.

Eclipse Cross Weekend Explore Specification

Mitsubishi gaat stug verder met offroad variatie, die Mitsubishi de Eclipse Cross Weekend Explore Specification noemt. Een letterlijk hoogtepunt van de deze bijzonder Eclipse is het onderstel, dat middels een app op je telefoon in hoogte verstelbaar is. Ook hier zien we offroad banden en een roofrack. Tevens zijn de Rays Team Daytona M9 velgen geschikt voor gebruik buiten de gebaande paden.

Outlander PHEV NERV specification

Ooit was dit de populairste auto van Nederland. Zie het als de Tesla Model 3. Dankzij de belastingregels was de auto dermate interessant dat je wel gek was als je het niet deed. Deze Outlander PHEV kan ingezet worden na rampen, zoals de ervaring die duizenden Tesla Model 3 ‘eigenaren’ opdoen in ijskoude loodsen in de haven van in Rotterdam, bijvoorbeeld. De schotel op het dak is er om te zorgen dat je altijd contact houdt. Ook deze Mitsubishi krijgt offroad banden van Toyo mee. Niet alleen is het mogelijk om met deze Outlander rampgebieden mee te verkennen, het is ook mogelijk om deze van (een beetje) stroom te voorzien.

Delica D:5 All Blacks

De Mitsubishi Delica is de bedrijfswagenbus van Mitsubishi. Zie het een beetje als de Transporter van Volkswagen. Net als die auto gaat de Delica al jaren mee en kun je ‘m krijgen in tal van uitvoeringen. Deze Delica is een hommage naar het rugbyteam van Nieuw-Zeeland, die als bijnaam de All Blacks hebben. Wederom is deze Delica een stuk stoerder dankzij offroad banden van, heel verrassend, Yokohama!

Delica D:5 by Terry Ito

Er zijn mensen op deze wereld die níet weten wie Terry Ito is. Waarschijnlijk iedereen buiten Japan. Ito is een beroemdheid in eigen land. Hij regisseert films, produceert diverse televisieprogramma’s en als hij dat niet doet, schrijft hij recensies over andere film en TV-producties. Ditmaal mocht hij losgaan op een Delica en eh, ja, hij houdt waarschijnlijk van matgroen. De MLJ Daytona velgen zijn lekker retro en staan goed in die kleur. Alleen begrijpen we die bus erboven op niet.

Meer lezen? Dit is het verhaal van de Mitsubishi Carisma (ja, inclusief die rode posters voor de ramen).!